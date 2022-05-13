Rektör Karamustafa, Finlandiya İş Forumu Toplantısında Kayseri'yi ve Kayseri Üniversitesi'ni Anlattı - Son Dakika

Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'nin katılımı ile düzenlenen Finlandiya İş Forumu toplantısında konuşma yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesleki ve teknik eğitim ile sağlık turizmi alanında Kayseri şehri ile Finlandiya arasında yapılacak muhtemel işbirliklerini anlattı.

Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Rektör Karamustafa, Kayseri'nin ticaret, sanayi, kültür, turizm, eğitim, sağlık, tabiat ve spor şehri olduğunu ifade etti. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin turizm cazibesine sahip iller arasında olduğuna vurgu yapan Rektör Karamustafa, özellikle sağlık turizmi alanında Kayseri'nin mevcut imkanları ile sahip olduğu potansiyeli anlattı. Sağlık turizmi alanında Kayseri şehri ile Finlandiya'nın işbirliği konusunda önemli fırsatların bulunduğunu ifade eden Rektör Karamustafa, bu konuda yapılacak proje ve çalışmalarla mevcut durumun en iyi şekilde kullanılabileceğini ve ileriye taşınabileceğini söyledi.

Rektör Karamustafa, "Finlandiya ile Kayseri şehrimiz sadece ticaret ve sağlık turizmi alanında değil mesleki ve teknik eğitim alanında da işbirliğine gidebilir. Kayseri Üniversitemizin mesleki ve teknik yükseköğretimde önemli hedefleri bulunmakta. Üniversitemiz, mesleki eğitimin endüstri ile entegrasyonu konusunda önemli projeler yürütmektedir. Finlandiya'daki üniversiteler ile Kayseri Üniversitemiz mesleki ve teknik yükseköğretimin endüstri ile entegrasyonu konusunda işbirliği yapabilir. Bu işbirliği gerek öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları, gerekse proje geliştirne ve girişimcilere yönelik başka işbirlikleri ile gerçekleştirilebilir. Kayseri Üniversitesi olarak Finlandiya'daki üniversiteler ile işbirliğine hazırız. Yeter ki bu konuda birlikte projeler geliştirilsin, bu konuda bugün açılışını yaptığımız Finlandiya'nın Kayseri Fahri Konsolosluğuna da önemli görevler düşmektedir" diye konuştu. - KAYSERİ