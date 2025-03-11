Rektör Müftüoğlu; "Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun - Son Dakika
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Rektör Müftüoğlu; "Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun

Rektör Müftüoğlu; "Erzurum\'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve İstiklal Marşı\'nın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun ve İstiklal Marşının Kabulünün yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11.03.2025 16:11
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun ve İstiklal Marşının Kabulünün yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: Bugün, tarihimizin en anlamlı günlerinden birini idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 12 Mart, hem Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü hem de bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği müstesna bir gündür.

Erzurum, tarihin her döneminde vatanseverliğiyle, mücadele ruhuyla ve bağımsızlık sevdasıyla anılmış bir şehirdir. 12 Mart 1918'de, büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla düşman işgalinden kurtulan Erzurum, istiklal ve istikbal uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin mirasıdır. Bu kutlu mücadelede, Erzurum halkının gösterdiği azim ve direniş, milletimizin bağımsızlık yolundaki en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Aynı zamanda bugün, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen ve milletimizin bağımsızlık iradesini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yıl dönümüdür. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, milletimizin bağımsızlık aşkının, imanının ve karakterinin bir yansımasıdır. Mehmet Akif'in ifadesiyle, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" duası, hepimiz için derin bir anlam taşımaktadır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatan topraklarımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ve İstiklal Marşı'mızın kabul edilişini kutluyor, aziz milletimize birlik ve beraberlik içinde nice huzurlu günler diliyorum. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Müftüoğlu; 'Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun - Son Dakika

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