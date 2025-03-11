Rektör Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Rektör Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Rektör Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, iftar programında öğrencileriyle bir araya geldi.

11.03.2025 12:59
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, iftar programında öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

Merkez Yemekhanede gerçekleştirilen iftar programına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Halil Yetim katılım sağladı. Öğrenciler, Rektör Adıgüzel ile iftar yemeği yiyerek sohbet etme olanağı buldu.

"Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için yanlarındayız"

Öğrencileri ile birlikte iftar organizasyonlarına katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi:

"Ramazan Ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı özel bir zaman dilimi. Bu vesileyle siz değerli öğrencilerimizle bir ay boyunca aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız gibi Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) başvuruda bulunan Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur desteği sağlıyor. Başvuruda bulunan öğrenciler EDEV'de toplanan bağışlarla iftar ve sahur desteğinden faydalanmaya başladılar ve bu süreci devam ettireceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamamasıdır. Bu konuda elimizden geldiğince çalışmaya, öğrencilerimizi mutlu etmeye çabalıyoruz. Sevgili öğrencilerimizin eğitim hayatını daha rahat sürdürebilmesi için her zaman yanlarındayız."

İftar programı, öğrencilerin Rektör Adıgüzel ve öğretim üyeleriyle sohbet etmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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