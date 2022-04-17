Rektör Uzun'dan, Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
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Rektör Uzun'dan, Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti

17.04.2022 13:07
Rektör Uzun'dan, Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği konusunda bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette Rektör Uzun, Rektör Özölçer'e yeni görevi dolayısıyla tebriklerini sundu ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Rektör Özölçer ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. - ZONGULDAK

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Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Zonguldak, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Uzun'dan, Özölçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


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