Rektör Uzun'dan, Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği konusunda bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette Rektör Uzun, Rektör Özölçer'e yeni görevi dolayısıyla tebriklerini sundu ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Rektör Özölçer ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. - ZONGULDAK