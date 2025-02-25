MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

RAHMİ Kaya:

Olaylara ilk müdaheleyi MİT yapmalı. Müdahelelerde yönlendirici olmaktan ziyade ilk müdaheleci olmalıdır. Diğer terör olaylarında da aynı görevi üstlenmelidir. Mehmetçiğin ve emniyetin önünde müdahil olmalıdır. MİT müdahil olduğu olaylarda zayiat olmamaktadır. BUNUN SEBEBİ: MİT in modern cihazlarıyla diğer güvenlik kurumlarıda tanışmalıdır. Devlet o vakit doğru bilgi alma imkanına kavuşacaktır. Bu fırsat diğer güvenlik kurumlarına verilmediği sürece. seçilmiş hükümet hep kandırılacaktır. Taktir Sayın Cumhurbaşkanının. Ya kandırılmaya razıolacak ya da güvenlik kurumlarını eşitleyerek doğru bilgi akışını sağlamalıdır. 'YILANLAR VE AJANLAR" TÜVTÜRK'ÜN SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK BİLGİYE ULAŞABİLMENİN ROMANIDİR. YÖNETİCİLER BU ROMANI OKUMADAN ATANMAMALIDIR.