MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı - Son Dakika
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Yerel

MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

25.02.2025 10:21  Güncelleme: 10:41
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2 FAİL DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semih Tokuç:
    mit 15, yıldır bu adamın peşinde mi yoksam tesadüfen mi yakalandı yada adamın 15 yıldır kaçması inanılmaz neresinden bakarsan bak fiyasko 2 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Yanlışlıkla intihar edememiş mi acaba ? kaçarken merdivenlerden düşüp kafasını patlatamamış mı ? 7 0 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Olaylara ilk müdaheleyi MİT yapmalı. Müdahelelerde yönlendirici olmaktan ziyade ilk müdaheleci olmalıdır. Diğer terör olaylarında da aynı görevi üstlenmelidir. Mehmetçiğin ve emniyetin önünde müdahil olmalıdır. MİT müdahil olduğu olaylarda zayiat olmamaktadır. BUNUN SEBEBİ: MİT in modern cihazlarıyla diğer güvenlik kurumlarıda tanışmalıdır. Devlet o vakit doğru bilgi alma imkanına kavuşacaktır. Bu fırsat diğer güvenlik kurumlarına verilmediği sürece. seçilmiş hükümet hep kandırılacaktır. Taktir Sayın Cumhurbaşkanının. Ya kandırılmaya razıolacak ya da güvenlik kurumlarını eşitleyerek doğru bilgi akışını sağlamalıdır. 'YILANLAR VE AJANLAR" TÜVTÜRK'ÜN SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK BİLGİYE ULAŞABİLMENİN ROMANIDİR. YÖNETİCİLER BU ROMANI OKUMADAN ATANMAMALIDIR. 1 0 Yanıtla
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