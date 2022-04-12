Reyhanlıoğlu: "Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi" - Son Dakika
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Reyhanlıoğlu: "Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi"

12.04.2022 18:32

Reyhanlıoğlu: "Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi" Sinop'ta bağımlılıkla mücadelede 'Ben olsaydım' çalıştayıSİNOP Bağımlılıkla mücadele çalıştayında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr.

Reyhanlıoğlu: "Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi"

Sinop'ta bağımlılıkla mücadelede 'Ben olsaydım' çalıştayı

SİNOP Bağımlılıkla mücadele çalıştayında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılmasının, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdiğini belirterek, "Daha çok gençler arasında yaygın olan 'davranışsal bağımlılık' yani dijital bağımlılıktır" dedi.

Sinop'ta bağımlılıkla mücadele 'Ben olsaydım' çalıştayı düzenlendi. Sinop'ta iki gün boyunca sürecek olan madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadele çalıştayı, İl Kültür Merkezi salonunda başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, bağımlılığın oluşumuna yönlendirebilecek faktörlerden büyük bölümün çevresel etkiler olduğundan bahsederek, "Bağımlılığa yaklaşım ve bağımlılığın önlenmesi tek bir noktadan değil, bütüncül bir değerlendirme gerektiren süreçtir. Özellikle son iki yıldır yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirmiştir. Daha çok gençler arasında yaygın olan 'davranışsal bağımlılık' yani dijital bağımlılıktır" diye konuştu.

"En güzel temizlik kirletmemektir, en güzel tamirat tahrip etmemektir"

Programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu ise "Bugün hepimizi ilgilendiren bir konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için buradayız. Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi ve alınacak önlemler bazen çok daha etkisiz, çok daha zayıf kalabiliyor. En güzel temizlik kirletmemektir, en güzel tamirat tahrip etmemektir. Bizler eğer bu alanı temiz tutabilirsek, bu mücadelede yapabileceğimiz en önemli işi başarmış oluruz. Bizler kamu yöneticileri olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeli, gençlerimizi spora, sanata ve kültürel etkinliklere teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi il temsilcisi Elif Gökçe, 81 il ve KKTC'de 105 noktada birimi olan YEDAM merkezleri hakkında bilgiler vererek bağımlılarla ilgili yürütülen çalışmalar ile ilgili sunum yaptı. Bağımlı kişilerin veya yakınlarının başvuruları sonrası uygulanan tedavi aşamalarını anlatan Gökçe, öncelikle 115 danışma hattını arayarak uzman psikologlar tarafından yönlendirmeler yapılıp, uygun tedavi yöntemleri aranması başlatıldığını bildirdi.

Bağımlılıkla mücadele 'Ben olsaydım' çalıştayı, Sinop'ta 12-13 Nisan tarihlerinde Kültür Merkezi'nde çeşitli kurumların katkılarıyla devam edecek.

Reyhanlıoğlu: Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi
Reyhanlıoğlu: Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi
Reyhanlıoğlu: Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi

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İl Sağlık Müdürü, Pandemi, Fatih, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Reyhanlıoğlu: 'Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reyhanlıoğlu: "Pandemi sürecinde artan teknolojik aletlerin kullanılması, yeni bir bağımlılık türünü gündeme getirdi" - Son Dakika
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