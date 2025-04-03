Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç! - Son Dakika
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Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç!

Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç!

Avukat Mücahit Küçük, rızasız paylaşılan fotoğrafların suç olduğunu ve hapis cezasını duyurdu.

03.04.2025 14:09
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Avukat Mücahit Küçük, sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğrafların suç unsuru olduğunu belirterek, sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Avukat Mücahit Küçük, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğraflarla ilgili bilgi verdi. Bir kişinin bu konudan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın da Yargıtay tarafından onandığını kaydeden Küçük, "Arkadaşıyla beraber çekindiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan vatandaşa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu cezada da ilk başta bölge adliye mahkemesinde beraat kararı kaldırılarak ceza verildiği, daha sonra da Yargıtay'a giderek bu cezanın onandığı görülmüştü. Kişisel verilerin korunması anayasamıza 2011 yılında değişiklikler ile eklendi. Anayasaya göre herkes kendi kişisel verileri ile ilgili korunmasını isteme hakkına sahip. Bunun için de gerekli düzenlemelerin kanunla yapılacağı anayasada belirtildi. Bu kanunda kişisel verinin tanımını yapmak önemli. Kişisel veri, kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilen bir hale getiren her türlü bilgi ve belgedir. Bu kanunda da kişisel veri iki farklı gruba ayrılmıştır" dedi.

"Rızasız paylaşım yapılmamalı"

Rızasız paylaşım yapılmaması gerektiğinin altını çizen Avukat Küçük, "Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'ndaki tanımlamaya paralel olarak da Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi de suç olarak tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu; bu madde özel hayata ve özel hayatın gizliliğini içeren alanlara karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu suçu başlığında her ne kadar kişisel verilerin başkasına verilmesi ve ele geçirilmesi olarak tanımlanmışsa da maddenin içeriğinde kişisel verilerin yayılması da suç olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu olayda da yapılan paylaşım kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde başkalarına yayıldığında Yargıtay söz konusu cezayı onamıştır. Hukuka herhangi bir aykırılık bulmamıştır. 'Her çekindiğimiz fotoğrafı paylaşamayacak mıyız?' sorusuna cevap olarak ise eğer kişilerin rızası var ise bu rıza eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkarır ve hukuka uygun hale getirildiğinde yapılan her paylaşım suç oluşturmayacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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