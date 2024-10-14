Rize Cezaevi'nde Usulsüzlük İddiası

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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Adalet Bakanlığı'na bağlı Rize Kalkandere yarı açık ceza infaz kurumunda kalan hükümlülerden bazılarının revire gitmediği halde gitmiş gibi gösterildiği iddiasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu. Ocaklı, "Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen usulsüzlükler hakkında bilginiz var mıdır" dedi.

CHP'li Tahsin Ocaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Adalet Bakanlığı'na bağlı yarı açık infaz kurumunda kalmakta olan hükümlülerin yakınlarının iddialarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Ocaklı, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'nin revirinde sahte muayene raporları düzenlendiği şeklindeki şikayetlerin kendisine ulaştığını, bazı hükümlülerin revire gitmediği halde gitmiş gibi gösterildiğine yönelik iddiaları Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç'a sordu. Ocaklı, Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen usulsüzlükler hakkında bilginiz var mıdır? Konuyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Hangi bulgulara ulaşılmıştır? Usulsüzlük, görevi kötüye kullanma ve irtikap suçlarına karıştığı tespit edilen görevlilerle ilgili adli süreç başlatılmış mıdır? Soruşturma süreci hangi aşamadadır? Cezaevlerinde bu tür usulsüzlüklerin yapılmasının nedeni nedir? Cezaevlerinin denetiminde zafiyet mi vardır? Usulsüzlüklerin önlenmesi için hangi tedbirler alınmaktadır?"