Rize'de Evini Brandayla Korumaya Aldı - Son Dakika
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Rize'de Evini Brandayla Korumaya Aldı

Rize\'de Evini Brandayla Korumaya Aldı

Rize'de Mahmut Sandallı, evinin dışını branda ile kaplayarak yağmurdan koruma yöntemi buldu.

15.03.2025 12:40
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Rize'de bir vatandaş yeni yaptırdığı evinin dışını yağmurdan ve soğuktan korumak için branda ile kaplayarak geçici bir mantolama yaptı.

Kıvrak zekası ve hayatı kolaylaştırmalarıyla ünlü olan Karadenizliler'in ilginç çözümlerine bir yenisi daha eklendi. Rize merkeze bağlı Ayane Köyü'nde yaşayan Mahmut Sandallı kendisine ve çocuklarının da kalabileceği 4 katlı bir ev yapmak istedi. Evin temelini attı katlarını yükseltti sıra çatısına geldiği zaman ise maliyetleri göz önünde bulundurarak sonraya bıraktı. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Çatı yapılmadan dış sıva, dış sıva yapılmadan da mantolama yapılamayacağı için evi tuğlalı kaldı. Yağmurun yağmasıyla tuğlalar ıslanmaya başlayınca suyu içeriye verdi. Bu kez evinin iç sıvası zarar görmeye başladı. Çözüm arayan Sandallı, ilk önce duvara muşamba örttü. Muşambanın hava şartlarına dayanamayarak yırtıldığını gören Sandallı çözümü branda da buldu. Evinin yağmur alan cephesine branda ile önlem alan Sandallı zarardan kurtuldu ancak ortaya ilginç de bir görüntü çıktı.

Binasının yağmur alarak zarar görmesini istemediği için farklı bir yöntem geliştirdiğini kaydeden Rizeli mobilya ustası Mahmut Sandallı "Yağmurdan korumak için dış cephesini branda ile kapladım. Bu sayede içine daha yağmur girmiyor. Bu şekilde binamı koruyabildim. Çatısını yaptıktan sonra sıvasına başlayacağım. Sıvadan sonra dış cephe mantolama yapacağız. O da bittikten sonra brandayı çıkartacağım ama şimdilik binamı bu şekilde korudum" ifadelerini kullandı.

İlk etapta aklına muşamba geldiğini ancak sonradan muşambanın yırtılması ile brandayı denediğini dile getiren Sandallı "Muşamba yapmıştım yırtıldı sonra biraz baktım daha kalını olarak branda var. Branda aldım ve binanın köşelerine ahşap çaktım. Ahşabın üzerini 'L' şeklinde yaptım ki rüzgar yırtmasın. Sonrasında brandayı gerdirerek duvara çaktım. Böylelikle binanın içerisi su almıyor" dedi.

Görenlerin binasını maviye boyadığını zannettiğini ifade eden Sandallı "Görenler 'Binanı maviye mi boyadın' diyor. Uzaktan görününce öyle görünüyor. Halbuki branda ile kapladım. 'Nasıl önlem alabilirim?' diye düşündüğümde bu yöntem geldi aklıma. Bundan sonrası bütçemize bağlı. Çatısını yaptıktan sonra dış cephesini yapacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş brandayı sökmeye başlayacağım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Evini Brandayla Korumaya Aldı - Son Dakika

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