Rize'de İmamoğlu İçin Protesto Eylemleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Rize'de İmamoğlu İçin Protesto Eylemleri Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, birçok yurttaş İmamoğlu'na destek verdi. Protestolar, CHP ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri tarafından destekleniyor.

21.03.2025 20:30  Güncelleme: 23:19
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle ülke genelinde başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Pazar, Fındıklı, Güneysu'dan sonra Ardeşen ilçesinde Atatürk caddesinde toplanan onlarca yurttaş İmamoğlu'na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi parti temsilcileri, STK ve meslek örgütleri İmamoğlu'na destek vermek için Rize merkezde protesto eylemleri düzenliyor. Ayrıca Pazar, Fındıklı, Güneysu'dan sonra Ardeşen ilçesinde Atatürk caddesinde toplanan onlarca yurttaş İmamoğlu'na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe CHP, Ardeşen, Pazar ve Fındıklı belediye başkanları yanı sıra, İnsan hakları derneği Rize temsilciliği KESK'e bağlı bazı sendikalar ile çeşitli STK temsilcileri destek verdi.

Yürüyüş öncesi yurttaşlar, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı. Ardeşen ilçe başkanı Faruk Buçan ise konuşmasına Erdoğan için hazırladıkları türküyü yurttaşlarla birlikte söyleyerek başladı.

"Bir adım geri atmayacağız direneceğiz"

Ardeşen CHP ilçe başkanı Faruk Buçan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Erdoğan iktidarı, kendi siyasi ömrünü uzatmak adına, halkın iradesini hiçe sayarak açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, sadece bir partiye değil, doğrudan milletin kendisine yönelik bir müdahaledir. Seçimle kazanamayacağını anlayanlar, bugün hukuksuzluğa, zorbalığa ve zorla baskılara başvurmaktadır bu açık açık bir darbe girişimidir. Bugün yapılan operasyon, sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, doğrudan Türkiye'nin geleceğine yönelik bir saldırıdır. Türkiye, dar bir çıkar grubunun elinde rehin alınmak istenmemektedir. Eğer bu gidişata dur denmezse, 86 milyon yurttaşımızın can ve mal güvenliği tehlikeye girecek, gelecekte büyük bir felakete sürüklenecektir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Dün nasıl boyun eğmediysek, bugün eğilmiyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Güç, milletin kendisindedir ve sonunda mutlaka halk kazanacaktır. Kararlıyız, asla geri adım atmayacağız biz buradayız 1 adım geri atmıyoruz."

Konuşmaların ardından "Ekrem Başkan Ardeşen seninle "yazılı pankartla  Cumhuriyet caddesi boyunca yürüyüşe geçildi. Yurttaşlar yürüyüş boyunca, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz". "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Faşizme karı omuz omuza", "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak Ardeşen belediye başkanlığı önünde toplandı.

"Bu son şansımız direnmeye devam edeceğiz"

Ardeşen CHP belediye başkanı Enver Atagün belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Atagün, "Demokrasiye inanıyor musunuz, sandıkların tekrar önümüze gelmesini istiyor musunuz, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor musunuz" diye sordu. Kalabalıktan "Evet" yanıtı alan Atagün şöyle devam etti:

"Bunu engellemek isteyenler var, sadece cumhurbaşkanını engellemek istemiyorlar sandıkları kaldırmak istiyorlar, demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Önümüzde sonu gözükmeyen karanlık bir tünel var bu tünelden önceki son çıkış bu son şansımız direnmeye devam edeceğiz,direne direne kazanacağız,bu tepkiyi bu şekilde azaltmamız gerekiyor kazanana kadar mücadeleye devam etmemiz gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de İmamoğlu İçin Protesto Eylemleri Devam Ediyor - Son Dakika

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