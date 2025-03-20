Rize'de İmamoğlu'na Gözaltı Protestosu

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler Rize'de devam ediyor. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP'nin uygulamalarına kırmızı kart gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Rize'de protesto edildi. Eylemde konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

" Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete topyekun bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. ve şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir.

Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz."