Rize'de Okul Bahçesinde Demir Kapı Devrildi: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Rize'de Okul Bahçesinde Demir Kapı Devrildi: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Rize'de Taşlıdere Gazi İlkokulu'nun bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Asaf Kasap, üzerine devrilen demir kapı nedeniyle başından darbe aldı ve bacağı kırıldı. Çocuğun annesi, okulun ihmal ettiğini iddia ederek yasal işlem başlatacağını belirtti. Rize İl Milli Eğitim Müdürü ise durumu, çocuğun kapının üzerine çıkıp tepinmesine bağlayarak, kapının kul yapısı olduğunu ifade etti.

12.10.2024 12:19
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de Taşlıdere Gazi İlkokulu'nun bahçesinde dün, ders saatleri dışında oyun oynadığı sırada üzerine okulun girişindeki demir kapının devrilmesi sonucu başından darbe alan ve bacağı kırılan 2. sınıf öğrencisi Asaf Kasap'ın tedavisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Anne Kasap, "Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım" dedi. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise "Bu aralar üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Aile bizi suçluyor ancak çocuk rahat durmadı. Kapının üzerine çıkıp tepinmiş. Sonuçta kapı kul yapısı, ne diyelim" ifadelerini kullandı.

Rize Merkez Taşlıdere Mahallesi'nde bulunan Merkez Taşlıdere Gazi İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ders saatleri dışında okulun bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Asaf Kasap'ın üzerine okulun girişindeki demir kapı düştü. Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirdi. Asaf Kasap'ın tedavisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

"Demir kapının bozuk olduğunu biliyormuşlar"

Çocuğunun okulun bahçesinde oynadığı sırada üzerine demir kapının düştüğünü dile getiren anne Sevinç Kasap, şunları söyledi:

"Çocuğum okuldan geldi, topu kaybolmuştu. Sonra 'Anne ben topumu bulmaya gideyim' dedi. Ev okulun hemen önünde. Balkondan 'Asaf hadi gel eve' dediğimde 'Ben biraz daha bisiklet binebilir miyim' dedi. Ben de onu zaten 'Okulun bahçesinden çıkmayacaksın' diye uyarıyordum. Keşke okulun bahçesinde değil dışarda oynasaymış. 15 dakika geçmedi, benim haberim yok, ambulans gelmiş. Çocuk düşmüş, müdahale başlamış. Bir arkadaşım bana haber verdi, 'Aşağı bir gelir misin' dedi. Ben de inip görünce, zaten hastaneye geldik. Demir kapının bozuk olduğunu biliyorlarmış. Velilerin de okul müdürüne söylediğini duydum. Müdür Bey de kabul etmiş galiba. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Bütün her şeyin peşinden gideceğim. Çocuğun ayağı kırık, kulağının arkası çok kötü. Sonuna kadar hakkımı arayacağım, hiç birini okulda görmek istemiyorum."

"Kapı kul yapısı ne edelim"

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi yaşanan olayla ilgili sorulara "Bu aralar üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Aile bizi suçluyor ancak çocuk rahat durmadı. Kapının üzerine çıkıp tepinmiş. Sonuçta kapı kul yapısı, ne diyelim" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik, Çocuk, Hukuk, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Okul Bahçesinde Demir Kapı Devrildi: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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