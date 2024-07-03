Rize'de yüzme havuzunda zehirlenme şüphesi

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de yüzme havuzunda yüzen üç çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre çocukların havuzda olduğu sırada havalandırmanın arıza yapması nedeniyle D.D. (7), N.D.B. (8), E.S.D. (7) isimli 3 çocuk fenalaşarak baygınlık geçirmeye başladı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çocuklar Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetklilerinden alınan bilgilere göre, çocukların yüzdüğü havuz suyuna aşırı klor verildiği bu durumdan etkilenen çocukların nefes almakta zorlandıkları çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.