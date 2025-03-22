Robot Garson Şef: Çocukların Gözdesi - Son Dakika
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Yerel

Robot Garson Şef: Çocukların Gözdesi

Eskişehir'deki restoranda robot garson Şef, müşterilere ilginç bir deneyim sunuyor. Özellikle çocuklar arasında popüler.

22.03.2025 13:14
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Robot garson "Şef" yaptığı servisle müşterilere farklı bir deneyim sunuyor

Müşteriler bu restorana Robot garson Şef'i görmek için geliyor

Siparişleri bırakırken "Afiyet olsun" diyen robot garson ilgi çekiyor

Robot garson "Şef"e çocuklar oyuncak, yetişkinler de bahşiş bırakıyor

Müşteri Baykal Barış:

"İlk başta tanışıp konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi"

"Robotumuza en çok çocuklar bayılıyor, sürekli onunla ilgilenmek istiyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir lokantada masalara servis yapan Şef isimli robot garson, müşteriler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir restoranda siparişler, Şef isimli robot garson servis ediliyor. Siparişleri önceden ezberlediği masalara kendi başına teslim edebilen robot garson, görenlerin dikkatini çekerken aynı zamanda da şaşkınlıkla karşılanıyor. Robot garson Şef, masalara götürdüğü siparişleri bırakırken "Afiyet olsun" demeyi de ihmal etmiyor. İlginç servis yöntemi müşterilere farklı bir deneyim sunan robot, en çokta çocukların ilgisini çekiyor. Sabah saat 10.00'da açılan restoranda kapanış saati olan 21.00'a kadar çalışan robot garsonu görmek için çevre illerden vatandaşlar geldiği öğrenildi. Yemek servisi yapan robot boş tabakları ise bulaşıkhaneye götürüyor.

"Gerçek garsonun yerini tutamaz, daha çok ona destek olabilir"

Müşterilerden Baykal Barış, robotla servis yapılmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, Türkiye'de daha önce hiç karşılaşmadığı bir şey olduğunu belirtti. Barış, "Yurt dışında görmüştüm ama burada ilk kez denk geldim. İlk başta tanışıp konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi, eğlenceli oldu. İlgi çeken bir olay sonuçta, hem teknolojiye de uyulmuş bir şey. Ama tabii ki gerçek garsonun yerini tutamaz bence, daha çok ona destek olabilir" şeklinde konuştu. Lokantaya sık gelen bir müşteri olduğunu ifade eden Barış, dikkatini çeken bir durumu ise, "Birkaç seferdir denk geliyorum, çocukların çok ilgisini çekiyor. Görünce çok seviyorlar, bence tam çocukları eğlendirebilecek bir şey" dedi.

Müşteriler şehir dışından robotu görmek için geliyorlar

İşletme müdürü Sıla İnce, robotun lokantaya dahil olma sürecini, "İsmi Şef. Patronumuz kendisini bir fuarda görmüş, ondan sonra da bize getirdi. Şu an Eskişehir'de tek. Kendisi bizim şefimiz oldu artık, beraber çalışıyoruz, çok da seviyoruz. Her şeyimizi yapıyor, getiriyor götürüyor, açıkçası bizim için de çok farklı bir deneyim oldu" diyerek anlattı. Robotu görmek için özellikle yakın ilçelerden ve şehir dışından pek çok ziyaretçinin geldiğini belirten İnce, "Müşterilerimiz çok sevdi, her gören merak ediyor, mutlaka dikkatini çekiyor. Robotumuza en çok çocuklar bayılıyor, sürekli onunla ilgilenmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"İlk başta tabii ki çok zorlandık ama sonra alıştıkça elimiz ayağımız oldu"

İşletme müdürü İnce, en başta robotla servise adapte olmakta zorlandıklarını dile getirerek, alışma ve sonrasındaki süreci ise şu sözlerle anlattı:

"İlk zamanlarda tabii ki çok zorlandık, bize de çok garip geldi. Ama sonra alıştıkça elimiz ayağımız oldu. Çünkü hepimiz insanız, en basitinden o gün hasta ya da yorgun olabiliyoruz ama robota hiçbir şey olmuyor. Sabah 10'da gelip kuruyorum, akşam 9'da kapanışa kadar bizimle birlikte çalışıyor. Garsonlarımız bulaşıkları bu tepsilerin üzerine koyup bulaşıkhaneye gönderiyorlar, robotumuz da "Bulaşıklarınızı getirdim" diyor, bulaşıkları alıyorlar. Sonra oradan tekrar masa servisine ayarlayıp gönderiyorlar, yanımıza geri gelip hizmete başlıyor. Önüne herhangi bir insan geçtiğinde de kendini direkt 'stop modu'na alıp duruyor, şimdiye kadar hiçbir yere zarar vermedi. Tabii ki gerçek garsonlarımızın yerini tutamaz ama en azından onlara yardımcı oluyor, kendisinden çok memnunuz."

Kaynak: İHA

Gastronomi, Eskişehir, Teknoloji, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Robot Garson Şef: Çocukların Gözdesi - Son Dakika

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