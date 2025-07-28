Rodos'ta İsrailli Turistlere Protesto

Yunanistan'da Filistin destekçisi bir grup, kruvaziyer gemisi ile Rodos Adası'na gelen İsrailli turistlerin adaya ayak basmasını engellemek istedi. Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Yunanistan'da İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris'e yönelik protestolar devam ediyor. Daha önce Filistin destekçileri tarafından Siros Adası'nda protesto edilen ve adaya ayak basmalarına izin verilmeyen gemideki İsrailli turistler, bu kez Rodos Adası'nda protesto edildi. Limanda toplanan Filistin destekçisi bir grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrailli turistlerin Rodos Adası'na ayak basmasına engel olmak istedi. Polis, göstericilere müdahale etti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etti.

Filistin destekçisi grup, geminin adaya varışından önce protesto çağrısında bulunmuş fakat adadaki yerel işletmelerin temsilcileri protestoya karşı çıkmıştı.

Gemi daha önce Siros Adası'nda protesto edilmişti

Crown Iris gemisi, 22 Temmuz'da Yunanistan'ın Siros Adası'na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli tursitlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı. - RODOS