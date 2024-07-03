RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti - Son Dakika
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Yerel

RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti

Açık Radyo, sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini kabul ederek yayına taşıması nedeniyle program durdurma kararını uygulamayınca RTÜK tarafından yayın lisansı iptal edildi.

03.07.2024 15:49
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"Sözde soykırım" gibi Ermeni tezlerini kabul ederek yayına taşıyan Açık Radyo, hakkında verilen program durdurma kararını uygulamayınca yayın lisansı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından iptal edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin ana başlıklarından biri Açık Radyo oldu. Açık Radyo, Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce RTÜK tarafından program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezalarıyla gündeme gelmişti.

Kararın uygulanmaması lisansa mal oldu

En son verilen 5 kez program durdurma müeyyidesine rağmen, yayınlarına devam ettiği tespit edilen Açık Radyo'ya en ağır yaptırım uygulandı.

6112 sayılı Kanun'un 32. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmü Üst Kurul tarafından hayata geçirildi.

Kanun'un 33. Maddesi'ndeki, "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır" hükmü gereğince Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son vermesi kararlaştırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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