RTÜK, Açık Radyo'ya yayın lisansının iptaline karar verdi - Son Dakika
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RTÜK, Açık Radyo'ya yayın lisansının iptaline karar verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Radyo programına ilişkin yapılan toplantıda alınan kararları açıkladı. Karara göre, Açık Radyo'nun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası ve yayının durdurulması cezası verildi. Ayrıca, yayın lisansının iptaline karar verilebileceği belirtildi.

04.07.2024 16:55
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince 'yayın lisansının iptaline' karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuat gereğidir" denildi.

RTÜK "Açık Radyo" programına ilişkin yapılan toplantıda alınan kararları açıkladı. Açıklamada, "6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın hizmeti ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasında, medya hizmet sağlayıcılarının, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar şeklinde hükme yer verilmiştir.

Aynı fıkranın (b) bendinde ise, yayın hizmetlerinin 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmü düzenlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Alınan kararın devamı şu şekilde:

"Açık Radyo hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ihlali nedeniyle aynı Kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 'idari para cezası' ile ayrıca Üst Kurul kararı uyarınca Kanun'un 32'nci maddesinin birinci fıkrasına göre idari tedbir olarak, ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde Saat 08: 00'de olmak üzere takdiren '5 kez durdurulmasına' karar verilmiştir.

Yaptırım kararının kuruluşa tebliğ edildiği üst yazıda ayrıca 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 'Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmü uyarınca işlem tesis edileceği de 31.05.2024 tarihli ve 80395 sayılı yazımız ile bildirilmiştir."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin onuncu fıkrasında; 'Bu madde hükümlerine göre Üst Kurul tarafından verilen uyarı ve idari yaptırım kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ edilir. (Değişik ikinci cümle: 17/4/2017-KHK-690/61 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/51 md.) Üst Kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer' hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 6112 sayılı Kanun'un 'Tebligat ve yetkili mahkemeler' başlıklı 47'nci maddesinin birinci fıkrasına göre; 'Bu Kanun gereğince yapılacak tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır' hükmü düzenlenmiştir.

7201 sayılı 'Tebligat Kanunu'nun 'Elektronik Tebligat' başlıklı 7/a maddesi uyarınca; 'Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır' şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Ayrıca Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasında;

'Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır' hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirildiğinde ve özellikle ekte yer alan UETS delili uyarınca tebligatın 31.05.2024 tarihinde okunduğu dikkate alındığında bahse konu kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince 'yayın lisansının iptaline' karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuat gereğidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK, Açık Radyo'ya yayın lisansının iptaline karar verdi - Son Dakika

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