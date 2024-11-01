RTÜK Başkanı Ege Üniversitesi\'nde Öğrencilerle Buluştu

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK Üst Kurul Üyesi Dr. Deniz Güçer, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in yürüttüğü "Kamu Diplomasisi ve İletişim" dersine katılan RTÜK Başkanı Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, RTÜK'ün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kendisinin de bir iletişim fakültesi mezunu olduğunu belirten Ebubekir Şahin, öğrencilere RTÜK'ün organizasyon yapısından bahsetti. Şahin, "Herkes bizleri 'Ceza veren kurum' olarak biliyor. Biz ise bir 'düzenleme kurulu' olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Sosyal medya günümüzde her ne kadar yaygın olsa da televizyon ve radyo da hiçbir zaman geçerliliğini yitirmiyor. Yapılan kanun düzenlemesiyle online film izleme platformlarının da denetimi bize geçti. Para ödeyip, şifreyle giriş yapılan bir platformda denetim olmasına yönelik eleştiriler oluyor. Biz, sayılan sebeplerden ötürü bu tür platformlara esneklik gösteriyoruz ancak, tamamen denetimsizlik diye bir şey de mümkün olamaz. Özellikle; şiddet, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aile yapımız ve çocuk istismarı gibi konulara dikkat ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik alt yazı veya sesli betimleme gibi uygulamaları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Medya okuryazarlığının okullarımızda yayılmasını istiyoruz" dedi.

Ebubekir Şahin, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını noktaladı. Şahin'e Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin tarafından "Altın Kariyer" ödülü takdim edildi.

Dersin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesinin çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. - İZMİR