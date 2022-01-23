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RTÜK Başkanı Şahin: "Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız" - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız"

23.01.2022 12:46
RTÜK Başkanı Şahin: "Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), magazin programlarını masaya yatıracak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), magazin programlarını masaya yatıracak. Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi'ne yapılan şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Üst Kurul, bu programlarda kamuoyuna mal olmuş ünlü kişilerle sanatçılar hakkında ortaya atılan asılsız iddiaları ve yapılan itibar suikastlarını inceleyecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da Polis Radyosu'nun konuğu oldu. Gazeteciler Şebnem Bursalı ve Salim Salimoğlu'nun "Haftalık" isimli programına katılan Şahin, önemli açıklamalar yaptı. Yayıncı otoritesi olan RTÜK'ün denetleme faaliyetlerinde çok hassas davrandığını belirten Ebubekir Şahin, son dönemde magazin programlarında ünlüler arasındaki tartışmaların dikkat çektiğini söyledi. Magazin programlarında kişisel verilerin kolayca ifşa edilebildiğini anlatan Şahin, yayınlarda kişilik haklarına yapılan ve yasalarda da suç olan saldırıların titizlikle takip edildiğini ifade etti.

"Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız"

Magazin programlarında denetleme faaliyetlerinin sıklaştırıldığının altını çizen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Son dönemde bu programlarda çok değerli sunucular var, hem ülkenin gündemine ışık tutuyorlar hem de halkı eğlendiriyorlar. Ama bunun yanında son dönemde bir sanatçımızın da artık dile geldiği ve gerçekten de rahatsız olduğu, bizi de o söylemleriyle harekete geçmemize sebep olduğu, bizi de rahatsız ettiği, haklı rahatsızlığını dile getirdiği bir konu var. Bir sanatçımızın ne ailesi kaldı, ne annesi kaldı, ne çocukları kaldı. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Çünkü biz yayınlarda bir kesimi koruyup, bir kesimi kollayıp, bir kesimi görmezden gelecek bir yapıya sahip değiliz ki. Herkesin hakkını hukukunu savunmamız lazım. O bakımdan bunu ben tasvip etmiyorum. Arkadaşlarıma talimat verdim. Böyle yayınlarla ilgili olarak, bu tür yayınlarla ilgili olarak bir araştırma, şu an bir çalışma yapıyorlar. En kısa sürede önümüze getirecekler, biz de Üst Kurulun kararı ile tavrımızı belirteceğiz buradaki" diye konuştu.

"Yayınlarda şiddetin her türlüsüne karşıyız, çocuklarımızı korumak zorundayız"

RTÜK Başkanı Şahin, yayınlarda şiddet içerikli programların da sıkı bir denetime tabi olduğunun altını çizdi. Şahin, kadına şiddet, çocuk istismarı ve dezavantajlı gruplara karşı çok hassas olduklarını belirterek, yapılan bazı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ebubekir Şahin şunları kaydetti:

"Ben en son yapmış olduğumuz bir programdan bahsedeyim size. Çocuklarla ilgili özellikle bütün yayıncı kuruluşlarımızın temsilcileri ile birlikte bir araya geldik. Geçen hafta yaptık bunu, birlikte hareket ettiğimiz bir STK'mızda vardı onunla birlikte yaptık. Biz artık yaptığımız bu son çalışma ile birlikte belki yayıncı kuruluşlarımızın eline bir ilkeler belirleyeceğiz. Yeni ilkeler. veya yeni bir elleriyle tutulur gözle görülür bir önlerinde bir şeyler olacak onların. Bunlara bakarak bu çocuk dostu yayın mıdır, bu çocuklarla ilgili olarak yapılan hatalardan biri midir diye yayıncılarımız daha iyi görebilecekler. Bunları niye belirliyoruz? Bazı şeyler havada kalabiliyor. Mesela çok yaşıyoruz özellikle kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde bunu çok yaşıyorduk. Yani bunu niye vermeyim diye bilemiyordu haberlerde arkadaşlarımız. Biz bunun sebeplerini onlara anlatınca evet vermemesi gerektiğini veya hayvanlara yönelik şiddetle ilgili veya çocuk istismarı vakalarında davranmaları gereken ilkelerle ilgili bunları belirliyoruz biz. Özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Bu ilkeleri belirlemeye devam edeceğiz. Geçmişte yaptığım görevlerden de belki yola çıkarak benim biraz hassasiyetim fazla bu anlamda ama RTÜK'ünde zaten hassasiyetleri var o anlamda. Çalışmalara devam ediyoruz."

"Türkçe kırmızı çizgimiz"

Radyo ve televizyon programlarında kullanılan Türkçe konusunda da çok hassas olduklarının altını çizen RTÜK Başkanı Şahin, dil konusunda sadece denetleme yapmadıklarını, Türkçe'yi doğru kullanan medya çalışanlarının ödüllendirileceğini dile getirdi. Şahin, yakında açıklanacak "RTÜK Türkçe Ödülleri"nin sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini duyurdu. - ANKARA

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Ankara, Radyo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı Şahin: 'Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin: "Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız" - Son Dakika
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