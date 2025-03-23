RTÜK'ten Yayıncılara Uyarı - Son Dakika
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RTÜK'ten Yayıncılara Uyarı

RTÜK Başkanı Şahin, İmamoğlu soruşturmasında gerçek dışı haberlere yer verilmemesini istedi.

23.03.2025 07:08
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yayıncı kuruluşları, İmamoğlu soruşturması ile ilgili gerçek dışı haberlere değil resmi açıklamalara yer vermeleri konusunda uyardı.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı uyarı paylaşımında, "Yayıncı kuruluşlara açık ve çok önemli uyarı. Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık" ifadelerine yer verdi.

Lisans iptaline varabilecek yaptırım

Şahin yaptığı uyarıda lisans iptaline varabilecek yaptırımlar uygulanacağını belirterek, "Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur" ifadelerini kullandı.

Şahin'in yaptığı paylaşımda, uyarıları dikkate almayan kuruluşları son defa uyardıkları vurgulanarak, "Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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