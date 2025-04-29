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Ruhsal Engelli Kadın Evini Kaybetti

Ruhsal Engelli Kadın Evini Kaybetti

Ruhsal engelli Hasine Cambaz, kardeşinin imzasıyla evini kaybetti, komşusu yargı yoluna gitti.

29.04.2025 13:39
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan yüzde 45 ruhsal engelli kadın, kendi kız kardeşinin attırdığı imza ile mahalle sakinlerinin 20 yıl önce imece usulüyle yapımına destek verdiği evini kaybetti. İki hafta önce evinin satıldığını ve yeni ev sahibinin çıkması için baskı yaptığı 66 yaşındaki ruhsal engelli Hasine Cambaz'a bütün mahalle sahip çıkarken, yan komşusu olan avukat Serenay Özbilgin, zor durumda kalan kadının mağduriyetini gidermek için yargı yoluna başvurdu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'ne 1989 yılında Bulgaristan'dan annesi ve ablası ile göç ederek yerleşen Hasine Cambaz (66), 36 yıldır aynı mahallede yaşamaya devam ediyor. Hasine Cambaz'ın oturduğu ev ise yaklaşık 20 sene önce mahalle sakinlerinin de imece usulü destek vererek yaptırıldığı öğrenildi. Pandemiden önce 2019 yılı başlarında Manisa Şehir Hastanesi'nde kendisine yüzde 45 ruhsal engel (Kronik Psikoz) tanısı konulan Hasine Cambaz, ardından annesinin de vefatıyla evde hayatını tek başına sürdürmeye devam etti. Yüzde 45 ruhsal engeli olan ve vasisi bulunmayan Hasine Cambaz, ruhsal engel tanısı konulmadan önce mahallenin ekmek fırınında dahi çalıştığını, elinden her iş geldiğini söyledi.

Attığı imza hayatını değiştirdi

Kız kardeşinin evli olan kızıyla annesinin vefatının ardından evden ayrıldığını ve 5-6 yıldır tek başına yaşamaya devam ettiğini kaydeden Hasine Cambaz, yaklaşık 3 ay kadar önce kardeşinin eve kendisini ziyarete gelmesi ardından hayatının değiştiğini söyledi.

Ablasının kızıyla eve ziyarete gelerek kendisine kağıt imzalattığını anlatan Hasine Cambaz, "Evime gelmişti birkaç ay önce. 'Biz bu evden bir şey istemiyoruz' dediler bana, kandırdılar beni. 'Biz de istemiyoruz, attık imzayı sen de at' dediler, attırdılar imzayı kandırdılar beni. Eve geldiklerinde ben mutfağa kahve yapmaya gittim, mahalle muhtarı da vardı yanlarında. 'Sen git kahveyi yap' dediler, çıkarıyorlar kağıtları 'at buraya imza bir şey istemiyoruz evden, kızıyla biz de atıyoruz' gibi imzayı attırdılar. Ama benim hiç şüphem yok, beni böyle bir duruma düşüreceklerinden. Sonra attım imzayı" diyerek başına gelenleri anlattı.

Evin satıldığını sonradan öğrendi

Yaklaşık 3 ay önce imza atmasının ardından hayatını normal bir şekilde devam ettirirken bir gün birinin eve gelerek, "Geldi evin önüne bana, 'Hadi çık evden, sen artık burada oturmayacaksın' diyor. Benimle uğraşma, ben evden çıkmam, benim bu evden ölüm çıkar' dedim. Benim rahmetli annem varken ev yapılıncaya kadar canım çıktı, alnımın teriyle çalıştım, fırında çalışırdım bütün köy biliyor, benim mesleğim Bulgaristan'dan çanta kemerleri yapıyordum. Mesleğim çok, onlar beni düşürdü bu duruma. Sonra muhtar da bana 'Karışamam, kız kardeşin sattı evi' diyor. Hadi dedim o kanun, devlet kanunu dedim, boş ver dedim. Sonrasında mahalle sakinleri olmaz böyle şey, sen o kadar çalıştın bu ev için, tüm mahalle sakinleri seni biliyor tanıyor, mücadele et dediler. Kız kardeşim evi kendi üzerine geçirmiş" şeklinde konuştu.

"Evde elektriksiz oturuyor"

Evin elektriğini kesildiğini ve karanlıkta kaldığını anlatan Cambaz, "Ev satıldıktan sonra elektriğim kesildi, suyum hala akıyor. Mutfakta buzdolabına olan yiyeceklerin hepsini bozulmasın diye sağ olsunlar komşuların dolaplarına aktardık. Evi boşaltmam için de bana süre verdiler. Mahalle muhtarı da bana 'Sana başka yerden ev bulalım' diyor. Ben başka yerden ev istemiyorum" diyerek reddettiğini söyledi.

Avukat komşusu duruma duyarsız kalamadı

Mahallede doğup büyüdüğünü ve Hasine Cambaz'ı çocukluğundan bu yana tanıdığını anlatan İzmir Barosu Avukatlarından Serenay Özbilgin, "Böyle bir olayın oluğunu duyunca çok üzüldüm. Hepimiz hem üzüldük, hem de öfkelendik. En yakını tarafından, kardeşi tarafından yapılmış kötü niyetli davranışlar söz konusu. Kendisi tek başına köylünün de desteğiyle hem ayakta kalmaya çalışıyor, buna rağmen en yakını tarafından da mağduriyete uğruyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar da gideceğiz" dedi.

Vasi atanması için dava sürerken evin satışı yapılmış

Konuyu avukat olarak araştırmaya başladığını ve vasi atanması için davanın halen deva ettiği bilgisini aldığını ileri süren Avukat Özbilgin, "Devletimiz de, mahkemelerimiz de böyle bir duruma kayıtsız kalmayacaktır. Valilik olsun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun herkes bu konuda üstüne düşeni yapacak, ben buna eminim" diye konuştu.

"Yüzde 45 Ruhsal Engel durumu satış iptalini gerektirir"

Satışın gerçekleşmiş olduğunu vurgulayan Avukat Özbilgin, Hasine Cambaz'ın yüzde 45 ruhsal engel durumu olduğunu ve bunun da satış iptalini gerektireceğini vurgulayarak, "Şimdi Hasine ablanın alınan bir sağlık raporu var. Bu sağlık raporunda imzası, iradesi sakatlanarak, toplum içinde kullandığımız tabirle, aslında kandırılarak, yapılan böyle bir satış geçerli değil. Atmış olduğu imza geçerli değil. Biz önce vasilik davasına itiraz edeceğiz. Ondan sonra da satışın iptaline gelecek sıra. Sonrasında ise böyle kötü niyetle davranan herkes, gerek ablası olsun gerek de ablasıyla birlikte hareket ederken devlet gücünden de yararlanan kişiler olsun, hepsi ile ilgili de suç duyurusunda, ceza soruşturma ve kovuşturma ne gerekirse yapacağız. Adli makamlar da bize destek olacaklardır. Hasine abla kesinlikle yalnız değil ama onun yalnız olduğunu düşünenler var, biz bu hareketlerinden anladığımız kadarıyla. Fakat onlar da koca bir Selimşahlar Mahallesini karşılarını aldıklarının farkında değiller gördüğümüz kadarıyla. Ama farkına varacaklar yakın zamanda" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasine Cambaz'a destek

Ruhsal engelli Hasine Cambaz'ın uğradığı haksızlığa tepki gösterenlerden biri olan mahalle sakinlerinden Enver Öz, "Köylüler tarafından imece olarak yapılan bu ev normalde annesi ve kız kardeşi ile 3'ü oturuyorlardı. Annesi vefat etti, kız kardeşi bu evi satmaya kalktı ve evi sattı. Burada oturan Hasine de biraz mağdur, elektriğini de kestiler. Bu satışın da nasıl olduğunu biz pek bilmiyoruz, bunun bir araştırılmasını lazım. Bu kadın şu an mağdur durumda. Şu an buradan çıkmasını istiyorlar ama hiç bir yere gitmek istemiyor. Burada köyde ona yardım ediyoruz, biz ona burada bakıyoruz yani. Satış işleminin kanuna uygun mu uygunsuz mu bilmiyoruz, araştırılmasını istiyoruz." derken, bir başka mahalle sakini Abidin Yenişehirli ise ölen annesi Emine Cambaz ile Hasine Cambaz'ı iyi tanıdıklarını ve köyün halkının desteğiyle bu evin yapıldığını söyledi.

Yenişehirli, "Hasine köyümüzün sevilen bir insanı, ruhsal anlamda birazcık sıkıntılı olsa da biz onu seviyoruz, ona yardımda bulunuyoruz, kimseye de zararı olmuyor. Ama bu Hasine'ye yapılan işin haksızlık olduğuna inanıyoruz. Onun için hak yerini bulmasını istiyoruz. Evi alan kişi evden çıkmasını istiyor, elektriğini suyunu kesmiş, evden çıksın diye onu zorluyor." şeklinde konuştu.

Hasine Cambaz'ın kız kardeşinin ise ev satışının ardından şehirden ayrıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ruhsal Engelli Kadın Evini Kaybetti - Son Dakika

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