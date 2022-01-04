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Sabah Namazında buluştular - Son Dakika

Sabah Namazında buluştular

04.01.2022 10:14
Sabah Namazında buluştular

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Aydınpınar köyünde gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Aydınpınar köyünde gerçekleştirildi.

Düzce Müftülüğü, her hafta çeşitli köy ve mahallelerde sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriyor. Müftü Rüstem Can'ın da katıldığı Sabah Namazı Buluşmalarının son programı Aydınpınar Köyü'nde gerçekleştirildi. Köy meydanında bulunan Cami'de gerçekleştirilen programa genci yaşlısı onlarca vatandaş katılım sağladı. Düzce İl Müftüsü Rüstem Can'ın imamlık yaptığı sabah namazında tesbihat, tekbir ve tehlillerin ardından sohbet, dua ve niyaz ile son buldu. - DÜZCE

Sabah Namazında buluştular
Sabah Namazında buluştular
Sabah Namazında buluştular

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Rüstem Can, Müftü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sabah Namazında buluştular - Son Dakika


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