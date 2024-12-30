Sabiha Gökçen'den Yeni Rekor - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'den Yeni Rekor

Sabiha Gökçen\'den Yeni Rekor

29 Aralık 2024'te Sabiha Gökçen Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde 77,6 bin yolcu ile rekor kırdı.

30.12.2024 14:16
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29 Aralık 2024 Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG), uluslararası yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın onuncu en yoğun havalimanı olarak 2023 yılında 37,1 milyon yolcu ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kıran Sabiha Gökçen, Noel ve Yeni Yıl tatili nedeniyle yoğun geçen aralık ayında yeni bir rekora imza attı. İSG'de 29 Aralık 2024 Pazar günü dış hatlardan toplam 77 bin 652 yolcu yararlandı. Köklü tarihi, kültürel mirası ve nefes kesici doğasıyla ziyaretçi sayısında dünya lideri olan ve turizmi 12 aya yayan İstanbul, 2023'te dünyanın en fazla uluslararası ziyaretçi alan şehri oldu. Türkiye turizminde katma değerin artmasına öncü olan İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 29 Aralık 2024 Pazar günü dış hatlarda 37 bin 910 gelen yolcu, 39 bin 742 giden yolcu olmak üzere toplam 77 bin 652 misafirle uluslararası yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Rekorun kırıldığı gün dış hatlarda toplam 424 uçuş gerçekleştirildi. Bir önceki rekor 17 Kasım 2024 tarihinde 72 bin 587 yolcu ile kırılmıştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2024 yılında dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler arasında yer alan İstanbul'u, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyon ile buluşturuyor. Merkez noktalara yakınlığı ve sahip olduğu ulaşım kolaylığıyla "şehrin havalimanı" olan İSG, 2024 yılında 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekleyerek uzakları yakınlaştırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2024 yılında en çok büyüme gösteren destinasyonu yüzde 122 büyüme ile Rotterdam (Hollanda) olurken, ilk üçe giren diğer destinasyonlar yüzde 100 büyümeyle Kahire (Mısır) ve yüzde 72'lik büyüme kaydeden Belgrad (Sırbistan) rotası oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen'den Yeni Rekor - Son Dakika

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