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Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor - Son Dakika

Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor

07.01.2022 10:20
Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor

Herkesin emekli olup, işten uzak bir yaşam hayali kurduğu emekli memleketi Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki Ramazan Gün, sadece para kazanmak için değil yaşlanmamak için çalışıyor.

Herkesin emekli olup, işten uzak bir yaşam hayali kurduğu emekli memleketi Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki Ramazan Gün, sadece para kazanmak için değil yaşlanmamak için çalışıyor. Dinç kalmak için doğal beslenmek kadar çalışmanın da önemli olduğunu belirten Ramazan Gün, "Emekli oluncaya kadar hamallık da dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştım. Şimdi de ayakkabı boyayarak hem para kazanıyorum hem de dinç kalmaya çalışıyorum" dedi.

Toplumun bazı kesimlerinde emekliliğin 'yan gelip yatmak' şeklinde algılandığını aslında insanın her yaşta kendine göre yapabileceği iş olduğunu belirten Ramazan Gün, yaklaşık 10 yıldır her gün sabah Ramazanpaşa Cami'nin önünde ayakkabı boya tezgahını açıp bir yandan nasibini beklediğini diğer yandan da şehrin merkezindeki bu kavşakta yol iz bilmeyen insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Geçirdiği kazanın ardından evde boş boş oturmakla kimsenin eline bir şey geçmeyeceğini belirten Gün, "Atalarımız 'işleyen demir paslanmaz' demiş. Gerçekten çalışmayan insanlar daha çabuk çöküyor. Emekli olduktan sonra alışılagelmiş emeklilik yaşamının insanı hayattan koparmaya başladığını görünce gündelik yaşamdan kopmamak için kendi yaşıma ve vücudumun durumuna göre bir iş yapmaya karar verdim. Sadece ayakkabı boyadığımda değil, adres sorana yardımcı olduğumda bile mutlu oluyorum" diyerek ilerleyen yaşına rağmen ayakkabı boyacılığını sadece para kazanmak için değil hayattan kopmamak için yaptığını söyledi. - AYDIN

Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor
Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor
Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor

YORUMLAR
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Ramazan Gün, Emekli, Aydın, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor - Son Dakika


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