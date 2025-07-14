Sadıkoğlu\'ndan 15 Temmuz mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu mesajında, "15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü FETÖ tarafından ülkemizin birliğine, demokrasimize ve özgürlüğümüze yönelik darbe girişimi gerçekleştirilmiş ve vatanını canından aziz bilen milletimiz bayrağına, ülkesine, istikbaline ve demokrasine sahip çıkarak büyük bir destan yazmıştır. O gece tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'mızda da halkımız meydanlara koşmuş, ülkesine ve geleceğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin her alanda daha da güçlenmesi için en büyük ilham kaynağımızdır. İş dünyası olarak ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, üretimi artırmak ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gibi ağır bir badireyi bertaraf eden, son yıllarda pandemi, küresel sorunlar, deprem gibi türlü imtihandan geçen aziz milletimiz bugünün zorluklarını da el birliğiyle atlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılında, vatanımızın bütünlüğü ve aziz milletimizin geleceği için gözünü kırpmadan şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA