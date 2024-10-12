Sağlık Sen Başkanı'ndan Tepki

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(İZMİR)- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sendikanın Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Kuzugüden hakkında sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili "Sıradaki kim" açıklaması nedeniyle görevden uzaklaştırma cezası verilmesine tepki gösterdi. Doğruyol, "Dün adaleti katledenler bugün nasıl adalet arıyorlarsa, bugün adaleti katledenlerin de yarın adalet arayacaklarından hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Birlik Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mustafa Kuzugüden hakkında basına yapmış olduğu "Sıradaki kim" başlıklı açıklaması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattı. Kuzugüden, soruşturmanın selahiyeti gerekçe gözetilerek 2 iki ay süre ile Kahramanmaraş Valiliği oluru ile görevinden uzaklaştırıldı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Kuzugüden'in görevden uzaklaştırmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Doğruyol, şunları kaydetti:

"Bugün katlettiğiniz adalet, yarın size lazım olacak. Kahramanmaraş İl Başkanımız Mustafa Kuzugüden'in basına yaptığı açıklamadan dolayı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15. maddesine istinaden, 'Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler' maddesine istinaden iki ay açığa alınması hukuk tanımamaktır. 2003/37 sayılı Başbakanlık genelgesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15'inci ve 399 sayılı KHK'nin 17'nci maddesi hükümleri gereği sendika yöneticisi kamu görevlilerinin, kamu görevleri ile ilgili olmayan konularda yapacakları basın açıklamaları ve mesai saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılanlar hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır' denilmesine rağmen il temsilcimizi açığa almak da nedir? Cehalet mi? Kasıt mı? Cehaletse kolay. Yazdığımız yazılardan ve hukuki girişimlerimizden öğrenirsiniz. Kasıtsa işimiz ve işiniz zor. Dün adaleti katledenler bugün nasıl adalet arıyorlarsa, bugün adaleti katledenlerin de yarın adalet arayacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Birlik Sağlık Sen olarak, bugüne dek; hakkın, hukukun, adaletin ve liyakatin üstünlüğü için nasıl mücadele ettiysek, bugün de yarın da edeceğimizden hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bizi emir eriniz olan sendikalarla karıştırmayın."