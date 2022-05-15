Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu - Son Dakika
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Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu

15.05.2022 13:54
Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları 'Pandemiye veda Bahara Merhaba' pikniğinde bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları 'Pandemiye veda Bahara Merhaba' pikniğinde bir araya geldi. Pikniğe katılan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz özverili ve fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları uzun süren pandeminin ardından bahara merhaba pikniği düzenledi. Gölyaka Kültür Parkta düzenlenen Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık yöneticileri ve Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları ve aileleri katıldı. Sağlıkçılar pandemi sürecinde yaşanan zorlu sürecin yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attılar.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde Atatürk Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarımız ve aileleri ile bir aradayız. Pandemi sürecinde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımız ve aileleri bugün düzenlenen piknikte bir nebzede olsa stres atarak yorgunluklarını giderdiler. Tüm sağlık çalışanlarımızı pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum, aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, çalışma arkadaşlarının çocuklarıyla ile de yakından ilgilendi. - DÜZCE

Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu
Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu
Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu
Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu
Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Pandemi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlıkçılar pandemiye veda bahara merhaba pikniğinde buluştu - Son Dakika


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