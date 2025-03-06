Sağlıkçılardan Eşit Ücret Eylemi - Son Dakika
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Sağlıkçılardan Eşit Ücret Eylemi

Denizli PAÜ Hastanesi'nde sağlık çalışanları, 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eylem yaptı.

06.03.2025 17:22
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(DENİZLİ)- Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, "eşit işe eşit ücret" talebiyle eylem yaptı. Türk Sağlık İş PAÜ Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, "Yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızla aramızda maaş farkları var. Hiçbir devlet kurumunda aynı işi yapıp maaş farkı yok" dedi.

Farklı illerden gelen sendika yetkililerinin de destek verdiği eylemde sağlık çalışanları, şarkılar eşliğinde halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı. PAÜ Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, "Eşit işe, eşit ücret" diyerek hastane yönetimi ve yetkililere çağrıda bulundu.

Türk Sağlık İş PAÜ Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, sorunlarının bir an önce çözülmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"2023 toplu iş görüşmesi sözleşmelerinde haftalık çalışma saatlerimizin eşitlenmesinde gerektiğini söylediğimizde, personel eksikliği olduğu belirtildi. Daha sonra personel alımı yapıldıktan sonra da gündeme almadılar. 2024 Nisan ve Mayıs aylarında tekrar gündeme getirdik ve daha sonra yönetim, 'Haklısınız toplu iş sözleşmesini az zaman kaldı, o zaman görüş ifade edeceğiz' dediler. Daha sonra 2024 yılı 20 Aralık toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı. İlk oturumda derdimizi anlattık 'tamam' dediler. Görüşmelerinde ikinci oturumda ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na(TÜHİS) gideceğini söylediler. Daha sonra biz TÜHİS'in çalışanı değil, sizin çalışanınız dedik ve yollamaktan vazgeçtiler. Daha sonra tekrar TÜHİS'e gideceğini öğrendik.

Bizler de eylem kararı aldık ve uyguladık. İki talebimiz var aynı çatı altında, aynı kadroda çalıştığımız arkadaşlarımızla haftalık çalışma saatimizin eşitlenmesi ve eşit işe eşit ücret almak istiyoruz. Yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızla aramızda maaş farkları var. Hiçbir devlet kurumunda aynı işi yapıp maaş farkı yok. Üniversitesi Rektörlüğü çalışanları olarak sorun çıkartmak değil, haklarımızın iade edilmesini istiyoruz. Mağduriyetimizi kaldırmak için defalarca sesimizi yetkililere duyurmaya çalıştık. Eyleme katılan arkadaşlarımızn ne kadar kararlı olduğunu bugün gördük. Derdimiz herkes motivasyon olarak, iş olarak morali yüksek şekilde çalışmasıdır. Hastalara iyi hizmet edebilmek için sorunlarımızın ortadan kalkması istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Pamukkale Üniversitesi, Politika, Hastane, Sendika, Denizli, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlıkçılardan Eşit Ücret Eylemi - Son Dakika

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