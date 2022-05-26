'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor - Son Dakika
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'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor

26.05.2022 12:56
'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediyeler 37. Olağan Meclis Toplantısı için Ürgüp'te bir araya gelecek.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediyeler 37. Olağan Meclis Toplantısı için Ürgüp'te bir araya gelecek. Meclis Toplantısının yanı sıra 'Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler' konferansı da alanında uzman isimlerin katılımıyla Ürgüp'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir çok belediyenin başkanı, başkan vekili veya temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek meclis toplantısı ve konferansın ev sahibi Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelecek memleketinin hizmetkarlarıyla hafta sonu bir arada olacağı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Misafirlerin en güzel şekilde 3 gün geçirmesi için her şeyi planladıklarını ifade eden Başkan Aktürk, "300 civarında Belediye yetkilisi ile hem toplantılarımızı yapacak, hem de Ürgüp'ümüzün misafirperverliğini, güzelliklerini, tarihini, kültürünü, turizmini en güzel şekilde misafirlerimize göstereceğiz." dedi.

27-28-29 Mayıs tarihinde Ürgüp'te gerçekleştirilecek toplantı ve konferans için Ürgüp'te olacak Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Belediyelerin yetkilileriyle Kapadokya'nın doğal güzelliklerini balondan izleme imkanı bulacaklarını vurgulayan Başkan Aktürk, "Her zaman olduğu gibi önemli ve prestijli bu organizasyonumuzda da yanımızda olan bölgemizin güzide balon firmalarına, Nevşehir Rehberler Odası'na ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya gelecek tüm misafirlerine güzel bir hafta sonu ve verimli bir toplantı dileğini de dile getiren Başkan Aktürk, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da davetlerini kırmayarak Ürgüp'te organizasyonun tertip edilmesi nedeniyle de teşekkür etti. - NEVŞEHİR

'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor
'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor

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Kaynak: İHA

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