Şahin: \'Gazi\' unvanı, fedakarlığın ve eşsiz kahramanlığın tarihe kazınmış nişanesidir

06.02.2026 15:35  Güncelleme: 15:37
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e "Gazi" unvanının verilişinin 105' inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, Gaziantep'in tarih boyunca esareti reddeden duruşuyla milletin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep, vatan söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiş bir şehirdir. Bundan 105 yıl önce, imkansız denilen şartlar altında sergilenen direniş; inancın, cesaretin ve vatan sevgisinin zaferidir. Bu mücadele, yalnızca bir şehrin savunması değil, milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığının ilanıdır. Antep halkı, yokluğa rağmen teslim olmamış; canını, ekmeğini, geleceğini vatan toprağı için feda etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 8 Şubat 1921'de verdiği 'Gazi' unvanı, bu fedakarlığın ve eşsiz kahramanlığın tarihe kazınmış nişanesidir. Bu toprakların mayasında direniş vardır. Dün işgale karşı gösterilen kararlılık, bugün karşılaştığımız her zorlukta yolumuzu aydınlatmaktadır. Özellikle 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız büyük acılar karşısında, Gaziantep'in ortaya koyduğu dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesi, bu köklü Gazi ruhunun hala capcanlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gaziantep, geçmişten aldığı güçle geleceğini inşa etmeye devam etmektedir. Birliğini ve umudunu kaybetmeyen bu şehir, her şartta üretmeyi, ayağa kalkmayı ve yoluna devam etmeyi bilmiştir. Bu anlamlı günde, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Gaziantep'in onurla taşıdığı 'Gazi' unvanını, dün olduğu gibi bugün de yarınlara gururla taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Gaziantep, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

