Şahin, Gazianteplilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda büyükşehir tarafından kurulan iftar sofrasında Gazi şehirlilerle buluştu. Meydanda iftar yemeği ikramına da eşlik ederek binlerin buluştuğu sofrada iftar yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesinde önlük giyerek, vatandaşlara yemek dağıtan Şahin, günün anısına birçok genç ve aileyle fotoğraf çektirdi. Meydandaki masalarda orucunu açmak için bekleyen vatandaşları tek tek gezerek sohbet eden Şahin, daha sonra orkestranın bulunduğu alanda müzisyenlerin seslendirdiği ilahileri dinledi.

Ziyarette, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve müdürleri bulundu.

Ramazan boyunca Demokrasi Meydanı'nda hizmet verecek yemek tırı günlük 5 bin kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Böylelikle hem ihtiyaç sahipleri hem de Ramazan'ın beraberinde getirdiği manevi ortamı ortak bir sofrada hissetmek isteyen kişiler bu ikramlardan yararlanabiliyor. - GAZİANTEP