Şahinbey Belediyesi Bayramda 7/24 Hizmette - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Bayramda 7/24 Hizmette

Şahinbey Belediyesi Bayramda 7/24 Hizmette

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gece gündüz çalıştı.

02.04.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca 7/24 hizmet anlayışı ile vatandaşlar için görev başındaydı.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik çalışmalarını da yaptı. Zabıta ekipleri ise denetimlerini aralıksız sürdürdü.

"Bayram boyunca ekiplerimiz görev başındaydı"

Ramazan Bayramı süresinde ekiplerin gece ve gündüz demeden çalıştığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Ramazan Bayramı'nı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce hemşerilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Ramazan Bayramı süresinde Belediyemizin Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri gece gündüz demeden, vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalıştılar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Bayramda 7/24 Hizmette - Son Dakika

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