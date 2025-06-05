Sakarya'da Bayramda Çocuklar için Renkli Etkinlikler - Son Dakika
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Sakarya'da Bayramda Çocuklar için Renkli Etkinlikler

Sakarya\'da Bayramda Çocuklar için Renkli Etkinlikler
05.06.2025 12:49  Güncelleme: 12:52
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda çocuklar için 'Gezgin Çocuk Atölyesi' etkinliği düzenliyor. 7-9 Haziran tarihlerinde Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek etkinlikte pamuk şeker, patlamış mısır ve yüz boyama gibi aktiviteler yer alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bayramda çocukların yüzünü güldürmek için rengarenk bir program düzenleyecek. Bayramın 2'nci gününden itibaren 3 gün boyunca sürecek "Gezgin Çocuk Atölyesi" çocukları rengarenk bir programda buluşturacak. Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde pamuk şeker, patlamış mısır, balonlar ve yüz boyama gibi etkinlikler bu atölyede renkli görüntülere sahne olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmak için harekete geçti. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde kurulacak Gezgin Çocuk Atölyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde çocuk kahkahalarıyla şenlenecek. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik 7-8 Haziran tarihlerinde Aziz Duran Parkı'nda, 9 Haziran'da ise Millet Bahçesi'nde 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Minikler bayramda bu etkinlikte pamuk şeker, patlamış mısır, yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra sürpriz hediyeler ile doyasıya eğlenecekler. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bayram mutluluk demektir. Bizde mutluluğu en çok hak eden çocuklarımıza yönelik 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler ile bayramın coşkusunu kutlayacağız. Bayramda çocuklarımızın kalplerine dokunmak, bayramlarını renklendirmek istiyoruz. 16.00 ile 20.00 saatleri arasında tüm çocuk ve ailelerimizi etkinlik alanlarımıza bekliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Bayramda Çocuklar için Renkli Etkinlikler - Son Dakika

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