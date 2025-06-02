Sakarya'da Oyuncak Dönüşüm Festivali ile Çocuklar Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Oyuncak Dönüşüm Festivali ile Çocuklar Buluşuyor

Sakarya\'da Oyuncak Dönüşüm Festivali ile Çocuklar Buluşuyor
02.06.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran'da Aziz Duran Parkı'nda çocuklara özel Oyuncak Dönüşüm Festivali düzenliyor. Etkinlikte eski oyuncaklar takas edilecek, tamir edilecek ve yeni tasarımlar üretilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel Oyuncak Dönüşüm Festivali'nde Sakarya'daki çocukları buluşturacak. 3 Haziran Salı günü Aziz Duran Parkı'nda eski oyuncağını getirenler yenileriyle takas edecek, eskiyen oyuncaklar ise atölye alanında tamir edilecek. Yeniden Tasarım Köşesi'nde ise yepyeni oyuncakların tasarımları çocukların hayal dünyasıyla geliştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde çocuklara özel bir festival düzenliyor. 'Doğa Dostu Sonsuz Oyun: Yeni Bir Şans' sloganıyla gerçekleşecek Oyuncak Dönüşüm Festivali, 3 Haziran Salı günü Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilecek. 10.00'da başlayacak etkinlikler 19.30'a kadar devam edecek. Ardından ise açık havada çocuk sineması beyazperdeye yansıtılacak. Çocuklar için şehirde bir ilk niteliği taşıyacak olan festival, şehirdeki çocukları rengarenk bir günde buluşturacak.

Festivalde çocuklar, kullanmadıkları oyuncakları Bağış Köşesi'ne bırakacak, Takas Alanı'nda başka oyuncaklarla değiştirebilecek. Onarım Atölyesi ile oyuncaklar tamir edilecek ve Yeniden Tasarım Köşesi'nde ise atıklardan yepyeni ürünler ortaya çıkacak. Festivalde toplanan oyuncaklar, Büyükşehir aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Eğlenceli atölyelerin yanı sıra çevre temalı çizgi film gösterimleri, oyun alanları ve çevre bilinci eğitimleri ile çocuklar eğlenecek ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanacak. Avrupa Birliği Yeşil Hafta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festival tüm vatandaşlara açık olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran, Festival, sakarya, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Oyuncak Dönüşüm Festivali ile Çocuklar Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:28:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Oyuncak Dönüşüm Festivali ile Çocuklar Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.