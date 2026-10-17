Sakarya'da selde mahsur bebeği ipli teleferikle kurtaran jandarma uyutmaya çalıştı - Son Dakika
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Sakarya'da selde mahsur bebeği ipli teleferikle kurtaran jandarma uyutmaya çalıştı

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Sakarya\'da selde mahsur bebeği ipli teleferikle kurtaran jandarma uyutmaya çalıştı
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Sakarya'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde Sapanca ilçesinde görevli jandarma arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan bir bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye ulaştırdı. Ekiplerin bebeği kucağında uyutmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Sakarya'da selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekiplerinin, Sapanca ilçesinde kurtardıkları bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçirirken uyutmaya çalışması yürekleri ısıttı.

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli de selden etkilenen bölgedeki vatandaşlara ulaşarak tahliye çalışmalarına katıldı. Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi. Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıJandarmaSapancaSakaryaGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da selde mahsur bebeği ipli teleferikle kurtaran jandarma uyutmaya çalıştı - Son Dakika
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