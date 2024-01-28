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Hendek'te kaza sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hendek'te kaza sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Cengiz Parlak, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Kazada yaralanan diğer polis memurları ise hastanede tedavi altına alındı.

Hendek\'te kaza sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
28.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:59
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu'nda otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Cengiz Parlak, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan yönetimindeki otomobil, yabancı plakalı tırla çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak (36) ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan polis memuru Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine getirilen evli ve 2 çocuk babası Parlak için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dualar edilen törende konuşan Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, "Kutsal görevimizi yerine getirirken bu güne kadar sayısız şehit veren teşkilatımız bundan sonra da canını, kanını, varlığını ortaya koyarak mücadelesine devam edecektir" dedi.

Şehit Cengiz Parlak, Merzifon Kara Mustafa Paşa Camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Merzifon Polis Şehitliğine defnedildi. Cenazeye katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP milletvekili Reşat Karagöz şehit polisin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştılar. - AMASYA

Kaynak: İHA

Merzifon, Sakarya, Yerel, Son Dakika

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