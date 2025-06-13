Sakarya İl Ormanı\'na Bayram Ziyareti

Sakarya Büyükşehir işletmesinde olan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bini aşkın doğaseveri ağırladı.

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, bayram tatilinde de güvenli ve temiz ortamıyla yoğun ilgi gördü. Tatil boyunca özellikle ailelerin ve doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Tabiat Parkı, 4 gün boyunca günlük ortalama 4 bin 500 kişiyi ağırlayarak toplamda 18 bine yakın ziyaretçiyi misafir etti. Temiz havası, kuş cıvıltılarıyla dolu yürüyüş yolları ve göl manzarasıyla öne çıkan parkta, ziyaretçiler hem piknik yaptı hem de doğanın tadını doyasıya çıkardı. - SAKARYA