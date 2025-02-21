Sakarya Terminali\'nde Temizlik ve Sigara Denetimi

Yerel

Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ve zabıta ekipleri tarafından çevre temizliği ve kapalı bölümlerde sigara kullanımıyla ilgili denetim yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa bir denetim başlattı. Denetim kapsamında ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontrollerde bulundu. Vatandaşların kullandığı ortak alanlara çöp atılmaması ve temizliği konusunda ikazlarda bulunan ekipler, işletmeler ile vatandaşlara kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarı yaptı.

Konuyla ilgili yapılan Büyükşehir'den açıklamada, "Çevreyi korumak, gelecek nesillere temiz bir şehir bırakmak vatandaşlık görevimiz. Yaşanılan alanları kirletmek yerine sahip çıkmak, daha sağlıklı ve güzel bir Sakarya için duyarlı olması gerekiliyor. Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz gibi yoğun kullanılan alanlardan başlayarak, sokakları, parkları ve caddeleri hep birlikte korumak önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz ve emniyet mensupları ile terminalde temizlik ve kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyardık" denildi. - SAKARYA