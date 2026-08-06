Salah Trabzon'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah Trabzon'a Geldi

Salah Trabzon\'a Geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, Trabzon’a gelerek taraftarları coşturdu. Havalimanında büyük sevgi seliyle karşılandı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Salah'ı karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'nda bekleyen bordo-mavili taraftarlar, yoğun sevgi gösterisi yaptı.

Havaalanı çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Salah için taraftarlar tezahüratlar yaptı, meşaleler yaktı ve uzun süre alkışlarla destek verdi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı havalimanında yıldız futbolcu kendisini bekleyen taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Salah'ın Trabzon'a gelişi kentte büyük heyecan oluştururken, çok sayıda taraftar yaşanan coşkuyu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dünya futbolunun önemli isimleri arasında gösterilen Mohamed Salah'ın Trabzonspor formasıyla ilk antrenmanına ve taraftarla ilk buluşmasına ilişkin programın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Salah, havaalanında yaptığı açıklama da Avrupa'da yaptığı başarıları Trabzonspor'da da yapmak istediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Umarım ligde ve Avrupa'da iyi işler yapabiliriz. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü daha önce bulunduğum kulüplerde başarılar kazandım. Aynısını Trabzonspor'da da yapmak istiyorum"

Kaynak: ANKA

Mohamed Salah, Trabzon, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salah Trabzon'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu illerde yaşayanlar dikkat Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu

00:32
İsmail Kartal, ’’Dün gece özel bir toplantı yaptık’’ diyerek açıkladı
İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı
00:03
İzmir’in gözde tatil beldesi Alaçatı’da adım atacak yer kalmadı
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı
23:44
Sturm Graz’ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 02:36:47. #7.12#
SON DAKİKA: Salah Trabzon'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.