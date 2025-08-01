Salihli\'de Yağmur Duası

Manisa'nın Salihli ilçesinde beklenen yağışların yetersiz olması nedeniyle ilçenin tarihi mahallelerinden olan Kemer'de mahalle halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

Yağışların yetersiz olması nedeniyle Salihli'nin kırsal tarihi mahallelerinden Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Kırcalı öncülüğünde mahalle halkı yağmur duasına çıktı. Kemer mahalle meydanında toplanan mahalle halkı din görevlilerin eşliğinde yağmur duası yaptı.

Yağmur duasına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu. - MANİSA