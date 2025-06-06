Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Haberin Videosunu İzleyin
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi\'nde kılındı
06.06.2025 11:01  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi\'nde kılındı
Haber Videosu

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı tarihi Emevi Camisi'nde eda edildi. Yaklaşık 2 bin Müslüman saf tutarak bayram namazını kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaştı. Suriyeli bir esnaf, "14 yıl sonra yeniden Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Müslümanlar, devrik Esad rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor. Başkent Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, bayram namazı için sabah tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Tarihi camide saf tutan Müslümanlar, yerel saatle 06.15'te bayram namazını eda etti.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Bayram namazı boyunca bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, sağlık görevlileri ve ambulanslar cami çevresinde konuşlandırıldı. Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

Bayramı 14 yıl aradan sonra ilk kez memleketinde kutlayan Suriyeli bir esnaf, "14 yıl sonra yeniden Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu. Bugün Emevi Camii'nde sadece Suriyeliler değil, farklı ülkelerden gelen yabancılar da vardı" dedi.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"HEM DİNİ HEM TARİHİ OLARAK ÖZEL BİR MEKAN"

Emevi Camii'nde bayram namazını eda eden Muhammed ise, "Bu camide bayramın tadı bambaşka. Burası hem dini hem de tarihi olarak özel bir mekan. Her bayram burada toplanmayı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"BUGÜN İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Muhammed, "Bugün insanların yüzü gülüyor. Kurtuluştan sonra ve yaptırımların kalkmasıyla birlikte halkın ekonomik durumu da yavaş yavaş iyileşiyor" diye konuştu.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"ŞİMDİ SURİYE'NİN YENİDEN DOĞUŞ ZAMANI"

Bayram hutbesinde cemaate seslenen Hatip, "Beşar Esad Firavun gibidir. Onun zulüm dönemi sona erdi. Şimdi Suriye'nin yeniden doğuş zamanı" diyerek yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Kurban, Güncel, Cemaat, Suriye, Yerel, Yaşam, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Doğrucu zırto:
    Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin kardeşlerim. çok mücadele ettiniz. inşallah karşılığını alırsınız 6 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    tayyipdiz namaz kabul olmaz 1 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    tek dua yoktu gene.. hikaye hep 1 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    eeee burda kalan süriyeli din kardeşlerimize ne oldu? ne zaman dönüyorlar? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
“Yolu uzattın“ dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti "Yolu uzattın" dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Real Madrid ile anlaştı Yeni Messi, Arda Güler’e rakip oluyor Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

12:08
Başkanlar görüşecek Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
18:43
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
17:49
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
17:29
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
17:27
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
17:19
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 13:07:09. #7.13#
SON DAKİKA: Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.