Samandağ'da Kamulaştırma Eylemleri Sürüyor

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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY)- Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık, Vakıflı, Hıdırbey mahallelerinde TOKİ yapımı için birçok tapulu arazinin kamulaştırılmasına karşı eylemler sürüyor. Ailelerin avukatı Cuma Irmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tapu müdürlüğünde "olur" yazısı olmasına rağmen "kamulaştırma kararımız yok" dediğini belirterek, "Ülkeler tarıma teşvik ederken biz tarım arazilerini imara açıyoruz. Hazine arazisi dağlık, çok fazla işçiliği ve maliyeti var diye tarım arazisini imara açamazsınız" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile 11 etaplık toplu deprem konutu yapmak için birçok tapulu tarım arazisi kamulaştırıldı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinin ise eylemleri sürüyor. Ailelerin avukatı Cuma Irmak, çok sayıda hazine malı olmasına rağmen tapulu arazilere el konulduğunu belirtti.

Mağdur ailelerin avukatı Cuma Irmak, acele kamulaştırmadaki hukuki süreci şöyle anlattı:

" Türkiye'nin son kalan Ermeni köyü Vakıflı da kamulaştırmanın içinde yer alan bir köy. Musa Dağları eteklerinde yer alan bir tarafı deniz bir tarafı portakal bahçeleriyle çevrili köy, her şeye rağmen kültürünü korumaya çalışıyor. Birkaç hafta evvel Vakıflı Köyün de kamulaştırılacağına dair haberler çıkınca yetkililer, köyün demografik yapısını bozmamak için kararı geri çektiklerini açıkladı. Fakat açıklamanın üzerinden neredeyse yirmi gün geçmesine rağmen resmiyette karar geri çekilmedi."

"Bakanlık 'yok' dedi, TOKİ kabul etti"

Acele kamulaştırmaya karşı yürütmeyi durdurma talep ettiklerini belirten Cuma Irmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na zemin etüdü, jeolojik incelemeye bakılıp bakılmadığına dair soruların da olduğu bir dilekçe yazdıklarını kaydederek, "Çevre Şehircilik Bakanlığı bizim burada 'acele kamulaştırma kararımız yok' dedi. Oysaki tapu müdürlüğüne 'olur' yazısı var Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın. 'Beni muhatap almayın' diyerek aradan sıyrıldı. TOKİ 'böyle bir kamulaştırma kararımız var' dedi cevap dilekçesinde, ne zemin etüdüne ne şehir planlaması ne de jeoloji raporuna cevap verilmedi" diye konuştu.

"Kamulaştırılan arazilerin üstü Hazine arazisi"

Kamulaştırılan toprakların hemen üstünde çok fazla kamu arazisi olduğunu vurgulayan Avukat Irmak, "Biz dilekçemizde evlerin neden oraya yapılmadığını da sorduk. Daha önce dağ olan, temizlenip sondajlar açılıp tarıma elverişli hale getirilen topraklara neden el konulduğunu sorduk. Deprem konutlarına ihtiyaç var ancak senin yerin varken neden benim tarım arazime geliyorsun sorusunun sorulması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkeler tarıma teşvik ederken biz tarım arazilerini imara açıyoruz. Hazine arazisi dağlık, çok fazla işçiliği ve maliyeti var diye tarım arazisini imara açamazsınız" dedi.

Yetkililerin "Vakıflı'ya dokunmayacağız" dediğini ama resmiyette tapuların düşmeye başladığını kaydeden Irmak, "Hıdırbey ile Vakıflı'yı ayıramazsınız. Etrafındaki bahçeler, portakallar gidince Vakıflı kalsa bile hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ayrıca açıklama yapıp Vakıflı'da kamulaştırmanın geri çekildiğini söylediler. Kaç gün geçti hala resmiyette bir şey yapılmadı. Samimi olsalar Tapu Müdürlüğü'ne bir yazı yazmaları yeter" ifadesini kullandı.

"Evler her mahalleye bölüştürülmeli"

"Samandağ TOKİ'ler 11 etap olarak planlanıyor. Devletin hemen her mahallede Hazine arazisi olduğunu" söyleyen Avukat Cuma Irmak, evleri tek bir noktaya yığmak yerine Samandağ'ın mahallelerine dağıtmanın sorunu da çözeceğini düşündüğünü belirterek, " Cemal Gürsel'de 400-500 dönüm tek parça hazine arazisi olduğu biliniyor. Sutaşı Mahallesi'nde depremden önce TOKİ ihalesi yapılmış. Burada Hazine adına kayıtlı yüzlerce dönüm arazi var. Her mahalleye ikişer üçer etap yapsan hem ileride doğabilecek altyapı sorunlarını hem de Samandağlı insanları mahallesinden koparmamış olursun. Böylece tarım arazileri de kurtulur. Bizim önerimiz bu yönde" diye konuştu.