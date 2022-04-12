Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi - Son Dakika
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Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi

12.04.2022 15:44
Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi

Afyon'da düzenlenen ÜNİLİG Futbol Turnuvasını şampiyon olarak tamamlayan Adıyaman Üniversitesi Erkek Futbol Takımı ile Diyarbakır'da düzenlenen ÜNİLİG Futsal Turnuvasını 2. olarak tamamlayan Kadın Futsal Takımı sporcuları Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Afyon'da düzenlenen ÜNİLİG Futbol Turnuvasını şampiyon olarak tamamlayan Adıyaman Üniversitesi Erkek Futbol Takımı ile Diyarbakır'da düzenlenen ÜNİLİG Futsal Turnuvasını 2. olarak tamamlayan Kadın Futsal Takımı sporcuları Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar'ın da yer aldığı ziyarette BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümit Yetiş, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç ile birlikte kazanılan kupaları Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a takdim etti.

Elde dilen başarıdan dolayı Adıyaman'ı Burdur ve Hatay illerinde düzenlenecek olan Süper Lig Play-Off Maçlarında temsil etme hakkı kazanan futbol ve futsal takımlarının sporcularını tebrik eden Rektör Turgut, "Üniversitemiz eğitim-öğretim konusunda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle rekabet edebiliyor. Öğrencilerimizin azmi, fedakarlığı ve elde edilen başarılar göğsümüzü kabartıyor. Evlatlarımızın erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kulvarda da İlimizi ve Üniversitemizi başarıyla temsil edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. İki kupayla buraya gelen sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi - Son Dakika


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