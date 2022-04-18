Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

18.04.2022 16:01
Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla yürütülen proje ilgi gördü.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla yürütülen proje ilgi gördü.

"Kitabını oku, okulunla paylaş" projesi dolayısıyla Samsat ilçesi genelinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ara tatilde okudukları bir kitapları okullarının kütüphanesine bağışladı.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu, kütüphanelerin zenginleştirilmesi projesine Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler on kitap, öğrenciler ise birer kitap bağışlayarak destek oldu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, kampanyaya duyulan ilgiden dolayı mutlu olduklarını, bu projeye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Akın, "Bu anlamlı proje ile öğrencilerimiz tarafından ara tatilde okunan bir adet kitap okullarına bağışlandı. Öğretmenlerimiz de onar kitap ile destek oluyorlar. Kitap okuma ve kitap bağışlama seferberliği düzenledik. Bu konuda öğrencilerin de istekli olması ve katılım sağlaması bizleri oldukça mutlu etti. Doğrusu bu kadar katılımın olmasını beklemiyorduk. Ancak öğrencilerimiz bu konuyu içselleştirmişler. Bu da bizi oldukça motive ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor
Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor
Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

YORUMLAR
500
Bayburt'ta atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu Bayburt'ta atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Kitap, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
15:40 Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement