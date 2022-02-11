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Samsat'ta TYP kuraları çekildi - Son Dakika

Samsat'ta TYP kuraları çekildi

11.02.2022 10:29
Samsat'ta TYP kuraları çekildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okulların temizliğinde çalıştırılmak üzere başvuran işçiler kura ile belirlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okulların temizliğinde çalıştırılmak üzere başvuran işçiler kura ile belirlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okulların temizliğinde çalıştırılmak üzere iş başvuru duyurusu yapan 185 kişi arasından 5 asil ve 5 yedek noter huzurunda kura ile belirlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Şube Müdürleri Ali Tanrıverdi ve Ahmet Karaçalı ile başvuru yapan vatandaşların katılımı ile Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Kahta Noterliğin huzurunda gerçekleştirilen kurada belirlenen 5 asil kişinin tamamı kadın isteklilerden oluştu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, 3 ay süre ile okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere kura ile belirlenen 5 kadın işçiye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Samsat'ta TYP kuraları çekildi

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Toplum Yararına Program, milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Samsat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta TYP kuraları çekildi - Son Dakika


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