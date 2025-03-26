Samsun Barosu'ndan Protesto Eylemi - Son Dakika
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Samsun Barosu'ndan Protesto Eylemi

Samsun Barosu avukatları, İstanbul Barosu'nun görevden alınmasını protesto etti.

26.03.2025 18:24
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HABER: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Barosu avukatları, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınmasını protesto etmek amacıyla Samsun Adalet Sarayı yerleşkesinde oturma eylemi yaptı. Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Deniz Coşkun, "Kolluk müdahalesi neticesinde meslektaşlarımıza yönelik gözaltılar, eylemlerde meslektaşlarımıza yönelik şiddet, kabul edilemez boyuttadır" dedi.

Samsun Barosu avukatları, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınmasını protesto amacıyla Samsun Adalet Sarayı yerleşkesinde oturma eylemi yaptı.

Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Deniz Coşkun, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Barosu Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeniden seçilmesine hükmedilen mahkeme kararıyla demokrasi ve hukuka olan inancımız sekteye uğramıştır. Çağlayan'da görevini yapmak için bulunan avukatlara polis barikatı kurularak adliye içine alınmaması, avukatların müvekkilleriyle görüşünün engellenmesi, gösteri ve yürüyüş yasal hakkını kullanan avukatlara yapılan kolluk müdahalesi neticesinde meslektaşlarımıza yönelik gözaltılar, eylemlerde meslektaşlarımıza yönelik şiddet, kabul edilemez boyuttadır.

Öncelikle seçilmiş İstanbul Barosu Başkanı ve yönetiminin yanında olduğumuzu, haksız ve hukuka aykırı gözaltına alınan her meslektaşımızın yanında olduğumuzu hiçbir siyasi parti ve iktidara biat etmeyeceğimizi cübbelerimizi iliklemeyeceğimizi bildiriyoruz. Toplanma amacımız Atatürk ilke ve inkılaplarını ilelebet yaşatacağına söz vermiş, Cumhuriyete bağlı; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna uygun davranıp koruyacağına yemin etmiş hukukçular olarak, yapılan haksız ve hukuka aykırı kararlara, müdahalelere daha fazla sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna bildirmektir. Savunma susmadı, susmayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun Barosu'ndan Protesto Eylemi - Son Dakika

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