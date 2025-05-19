Samsun\'da 19 Mayıs Coşkusu

Samsun'un Canik Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Canik Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarıyla gençler ve vatandaşlar bayramın coşkusuna ortak oldu. Canik'te bando takımının marşlar seslendirdiği kutlama programlarında gençler ve şampiyon sporcular ile birlikte otobüs turu gerçekleştiren Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahallelerde buluştuğu gençlerin ve vatandaşların bayramını tebrik ederek, hediyeler verdi. Canik'te 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgiyle katıldığı programlarda Canik Belediyesi ayrıca, ilçede düzenlediği 19 Mayıs Aile Gençlik Şenliği ile gençleri ve çocukları sporla ve sanat etkinlikleriyle buluşturdu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, sahip oldukları erdem ve yetenekleriyle geleceğe yön verecek olan gençlerin her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Güçlü geleceğin teminatının gençler olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gözlerindeki ışıltı ve yüreğindeki vatan sevdasıyla ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için değer üretecek, bilimde ve teknolojide ilklere imza atacak olan gençliğimizdir. Gençlerimizin taşıdığı potansiyelin farkına varmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için çalışmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gençliğimize armağan edilen 19 Mayıs, sadece bir tarih olmaktan öte aziz milletimizin, hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin simgesidir. 19 Mayıs ruhunu geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimizle ve hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla ve sevinçle kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 106. yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanların rahmetle yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN