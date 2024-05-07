Samsun\'da atıl durumdaki bina köy yaşam merkezine dönüştürüldü

Yerel

Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Kavak ilçesi Köseli Mahallesi Muhtarı Mehmet Çuğu ve mahalle sakinleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve AB desteğiyle mahallelerindeki atıl durumda olan binayı Köy Yaşam Merkezi'ne (Matematik Atölyesi - Doğa ve Fen Okulu) dönüştürdü. Muhtar Çuğu, "Buraya 3 tane öğretmen atanacak. 3 öğretmenin içinde fen bilimleriyle ilgili, bir tanesi köy hayatıyla ilgili, daha önce köy enstitüsüne benzer bir tipte okul açıldı bu köyde. Resim kursu var, daha önce budama, gübreleme, fındık bakımı, kuzu işçiyle ilgili gelip bilgiler verecekler" dedi.

Samsun'un Kavak ilçesinin Köseli Mahallesi sakinleri, köyde okul olmaması nedeniyle öğrencilerin taşımalı sistemle başka bir mahalleye gitmesi üzerine harekete geçti. Muhtar Mehmet Çuğu ve beraberindeki köy halkı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle imece usulü olarak atıl durumdaki bir binayı Köselli Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdü. Köy enstitüleri mantığı ile kurulan merkezde, matematik atölyesi yapılması, doğa ve fen bilimleri gibi derslerin verilmesi planlanıyor.

Muhtar Çuğu, yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Köyümüz Köseli Mahallesi Muhtarlığı olarak, köy tüzel kişiliğine ait olan okulu daha önce burası ahır olarak kullanılıyordu. Koyunların, bahçesi, yatma yeri, Milli Eğitim ile protokol yaparak, köyde kullanım için burayı devraldık. Devri yaparken de şunu söylediler. 'Okulun bakımı size ait' dediler. Biz okulun bakımı, onarımı, her konuda yardımcı olduk. Burası orman, doğa her okul olarak, Milli Eğitim ile beraber ortaklaşa yaptırıyoruz. Görmüş olduğunu Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından da buraya destek aldık. Avrupa Birliği projesiyle ilgili projemizi kabul ettiler. Burayı Samsun'da, Kavak'ta çocuklar köy hayatı yaşaması için köye gelecekler. Burada köy hayatını yaşayacaklar. Kaz, tavuk, inek, koyun ne varsa keçi, insanlar bunu öğrenecekler. Buraya 3 tane öğretmen atanacak. 3 öğretmenin içinde fen bilimleriyle ilgili, bir tanesi köy hayatıyla ilgili, daha önce köy enstitüsüne benzer bir tipte okul açıldı bu köyde. Şu anda okulun içerisi faaliyeti devam ediyor. Resim kursu var, daha önce budama, gübreleme, fındık bakımı, kuzu işçiyle ilgili gelip bilgiler verecekler. Tarım işçileri gelip herkese bize bu konuda yardım ettikleri için herkese teşekkür ederim."