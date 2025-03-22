Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Narkotik dedektör köpeği Tony zehri araçta buldu

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepkileri üzerine, araçta uyuşturucu madde bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla kararlı mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Havza ilçesinde gerçekleştirilen durdurulan bir araçta yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepki vermesi üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi. Araçta bulunan A.Ç.isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 173 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun sevkiyat amacıyla taşındığı yönünde bulgular elde edilirken, A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İlkadım'da Y.G.isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 1996 doğumlu S.D. isimli şahsın ise adresine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 181 adet sentetik ecza, 0,11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında, olaylarla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.