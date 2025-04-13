'Samsun İklim Buluşmaları' Atakum'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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'Samsun İklim Buluşmaları' Atakum'da gerçekleştirildi

\'Samsun İklim Buluşmaları\' Atakum\'da gerçekleştirildi

Türkiye genelinde düzenlenen iklim buluşmalarının 5'incisi, Samsun'un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde Ata Sahne'de gerçekleştirildi.

13.04.2025 15:43  Güncelleme: 15:54
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Türkiye genelinde düzenlenen iklim buluşmalarının 5'incisi, Samsun'un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde Ata Sahne'de gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası, Ülke Politikaları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Samsun İklim Buluşmaları' başlıklı panel, Ata Sahne Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Panelde uzmanlar su, tarım ve gıda politikalarının yanı sıra iklim değişikliği enerji ilişkisini ve etkilerini masaya yatırdı.

Programda konuşan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, iklim krizinin tüm dünyanı tehdit ettiğini söyledi. İklim değişikliği nedeniyle gıda ve su kıtlıkları yaşanırken artan seller, aşırı sıcakların yanı sıra daha fazla hastalık ve ekonomik kayıpların görüldüğünü kaydeden Korkmaz, "2015 Paris Antlaşması kapsamında ülkeler, toplu olarak küresel ısınmayı iki derecenin altında tutmayı taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılması gerektiği belirtiliyor. Sera gazı emisyonları, ağırlıklı olarak enerji sektöründen kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu emisyonların azaltılması için fosil yakıtlar yerine düşük karbonlu kaynaklardan elektrik üretilmesi gerekiyor. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişikliğini sınırlandıran etkili araçlardan olduğu gibi enerji üretimde dışa bağımlılığımızı azaltılması için de büyük önem taşıyor" dedi.

Ülke Politikaları Vakfı Başkanı İsmail Doğan Subaşı, programda yaptığı konuşmada iklim buluşmalarının su, gıda ve enerji konularında toplumsal farkındalık oluşturduğunu belirterek "İklim buluşmaları yerellerde su, gıda, enerji konusunda ortak bir hassasiyet geliştirmesine katkıda bulunuyor. O ilin, ilçenin su, gıda, enerji konusundaki potansiyellerini açığa çıkarması bakımından verimli bir ortam oluşturuyor" diye konuştu.

Atakum Kent Konseyi Başkanı Tuncay Seven, "İklim değişikliği, artık geleceğin değil, şimdinin sorunu haline gelmiş durumda. Bu nedenle artık sektörel değil bütüncül politikalar üretme zamanı. Suya erişimi planlarken gıdayı, gıdayı planlarken enerjiyi, enerjisi planlarken doğayı birlikte düşünmeliyiz. Bu yaklaşımları yerelden merkezi yönetime her kesimle geliştirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Acil eylem planına geçilmeli"

Atakum Belediye Meclisi Üyesi Elektrik Mühendisi Suat Yılmaz, iklim değişikliğinin dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük meydan okumalardan birisi olduğunu aktardı. Artan sera gazı emisyonları, buzulların erimesi, kuraklık ve sellerin etkileriyle iklim krizi yaşanmasının tüm dünyayı tehdit ettiğini kaydeden Yılmaz, "Gıda ve suya erişimde sıkıntılar yaşanırken, daha fazla hastalık ve ekonomik kayıplar görülmektedir. Bizler bu sorunla mücadelede acil eylem planına geçilmesi, kalıcı ve sürdürülebilir politikalar üretilmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ciddi sorun yaşıyoruz"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan konuşmasında, son 18 yıldır ülkedeki tarımsal arazinin 3 milyon 484 bin hektar azaldığını belirtti. Milletvekili Çan, "Bu günlerde iklim değişikliğinin Samsun'da en net yansımasını yaşıyoruz. Çok soğuk bir havadayız. Muhtemelen yarın eksilere düşecek. Ama ondan sonra hızlı bir şekilde su ve sel taşkınları her yıl olduğu gibi Samsun'u esir alacak. Bafra, tarımda geçtiğimiz yıl yüzde 20- 25 katma değer kaybetti. Samsun'un doğu tarafında kahverengi kokarca üzerinden çok ciddi kayıplar var. Biz tarıma sahip çıkmadığımız sürece iklim değişikliği tarım, turizm ve istihdam üzerinden iyi yönetemediğimiz sürece, Samsun'da da ülke genelinde de çok şey kaybedeceğiz" dedi.

Üç oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk oturumu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat'ın moderatörlüğünde yapıldı. İklim değişikliği çerçevesinde sürdürülebilir su, tarım ve gıda politikalarını değerlendirildiği oturumda Prof. Dr. Hatice Bozoğlu, 'İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretime Etkileri', Prof. Dr. Ö. Hakan Muğlalı 'İklim Değişikliği ve Hayvancılık', Prof. Dr. Levent Bat 'İklim Değişikliğinin Karadeniz Ekosistemi Üzerindeki Etkileri', Prof. Dr. Doğanay Tolunay 'Ormanların Ekosistem Hizmetleri ve İnsanlığa Sağladığı Ürünler', Prof. Dr. Cumali Kınacı 'Suyun Etkin Kullanımı-Su Yönetimi' konularında sunum yaptılar.

Ülke Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Akbal moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda iklim değişikliği ile enerji ilişkisi ele alındı. EMO Enerji Daimi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Damar 'İklim Değişikliği ve Enerji Politikası', Yüksek Elektrik Mühendisi Enerji Verimliliği ve Yönetim Uzmanı A. Naci Işıklı 'Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yönetimi', SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Kıdemli Enerji Analisti Sena Serhadlıoğlu 'Türkiye Elektrik Sektörü için Yol Haritası', Elk Elektronik Mühendisi Enerji Uzmanı Arif Kunar 'Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Şehirler' başlığıyla konuşma yaptılar.

Enerji politikaları masaya yatırıldı

Üçüncü oturum, EMO Enerji Daimi Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Suat Yılmaz moderatörlüğünde 'İklim Değişikliğinin Etkileri, Önlenmesi için Yapılabilecek Uygulanması Gereken Politikalar ve Yerel Sorunlar' başlığıyla gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez 'Tarım Politikalarının Sürdürülebilirliği', Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye için İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz 'Dünya'da ve Türkiye'de İklim Politikaları', EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz 'Enerji Yatırımlarının Çevreye Etkileri' başlığıyla önemli bilgiler paylaştılar. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Samsun İklim Buluşmaları' Atakum'da gerçekleştirildi - Son Dakika

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